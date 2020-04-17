Dornaz Alfa nedir? Koronavirüs ilacı Dornaz Alfa günün en çok merak edilenler arasında yerini aldı. Prof. Ercüment Ovalı, sosyal medya hesabı Twitter'den yaptığı koronavirüs tedavisinde etkili olabilecek olan ilacın isminin Dornaz Alfa olduğunu açıkladı.

DORNAZ ALFA NEDİR?

Dornaz alfa, DNA'yı seçici olarak klivaj eden bir enzim olan rekombinant insan deoksiribonükleaz I'nın oldukça saf bir çözeltisidir. Dornaz alfa, kistik fibroz hastalarının balgam / mukusunda bulunan DNA'yı hidrolize eder ve akciğerlerdeki viskoziteyi azaltır ve salgıların daha iyi temizlenmesini sağlar.

DORNAZ ALFA ETKEN MADDESİ NEDİR?

Yalnızca kistik fibrozisli hastalarda üçüncü basamak sağlık hizmeti sunucularınca düzenlenen sağlık kurulu raporu ile tüm hekimlerce reçete edilebilir.

Kistik fibrozisde, mukolitik. Günde bir ampul inhale edilir.

Gebelik kategorisi B.

Kontrendikasyon; aşırı duyarlılık.

Yan etkiler; farenjit, larenjit, ses değişikliği, allerjik reaksiyonlar...

KORONAVİRÜS İLACININ İSMİ DORNAZ ALFA

Prof. Ercüment Ovalı, sosyal medya hesabı Twitter'den yaptığı koronavirüs tedavisinde etkili olabilecek olan ilacın isminin Dornaz Alfa olduğunu açıkladı.

Ovalı paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

1 aydır labaratuvarda çalıştığımız bir ilacın ismini 23 Nisan'da açıklayacaktık ancak o kadar etkili duruyor ki insanların hayatını kurtarabilir. İnsanların hayatından gün çalmak istemedik... Acilen Dornaz alfa hastaların tedavisinde klinik testlere alınmalı. Kahramanlarıma teşekkür ederim"