Dover Athletic - Wrexham maçı heyecanı

İngiltere Ulusal Lig heyecanı devam ediyor. Dover Athletic, 04 Ağustos 2018 Cumartesi günü Wrexham takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 17:00. Ev sahibi Dover Athletic, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Wrexham son 5 mücadelede 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 307 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Dover Athletic kazanırsa 2.00, beraberlik çıkarsa 3.20, Wrexham sahadan galip ayrılırsa 2.60 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.50, üst oranı 1.85. Karşılıklı gol var 1.45, karşılıklı gol yok 1.80 oranını kazandıracak.

Dover Athletic son haftadaki Dagenham & Rbridge müsabasında 1-0 yenildi.

Wrexham ise Solihull Moors maçında 1-0 kazandı.

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