Etimesgut ilçesinde, öğretmeniyle bir alışveriş merkezine giden 7 yaşındaki down sendromlu çocuk, top havuzuna alınmadı. O anları cep telefonu ile kaydeden öğretmen, işletme çalışanları ile yaşadığı tartışma sonrası alanda bulunan diğer anne babalara seslenerek, “Öğrencim, down sendromlu olduğu için bu işletme öğrencime jeton vermiyor. Lütfen siz de bu konuya tepkinizi verin” dedi.

RUHSATSIZ OLDUĞU TESPİT EDİLEN İŞLETME MÜHÜRLENDİ

Habertürk'ten Emine Derya'nın haberine göre, tepkiler üzerine Etimesgut Belediyesi, söz konusu işletmede inceleme yaptı. Ruhsatsız olduğu tespit edilen işletme mühürlendi. Ayrıca Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da konuyla ilgili inceleme başlattı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, işletme hakkında TCK’nın ‘nefret ve ayrımcılık’ suçu kapsamında suç duyurusunda bulunulduğu belirtildi.Türkiye Down Sendromu Derneği’nin çağrısı ile alışveriş merkezi önünde toplanan özel gereksinimli çocukların aileleri de duruma tepki gösterdi.

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Down Sendromlu Çocuğa Ayrımcılık... Ayrımcılığa maruz kalan çocukların aileleri ne yapmalı? pic.twitter.com/vHewbQTWoV — Habertürk TV (@HaberturkTV) April 18, 2025

“OLAY ANINDA MUTLAKA VİDEO KAYDI ALINMALI”

Down sendromlu bir çocuğun oyun alanına alınmamasının çocuğun oyun hakkına yapılan bir ihlal olduğunu belirten Türkiye Down Sendromu Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Cansu Korkmaz, down sendromlu çocukların ailelerine çağrıda bulundu. Bu tip bir durumla karşı karşıya kalınması halinde yapılabilecekleri anlatan Korkmaz, “Bu tarz bir olay olduğunda ne yaşandığına ilişkin mutlaka bir video kaydı alsınlar, fotoğraf çeksinler. Delillendirilmesi, belgelendirilmesi gerekiyor. Sonrasında nefret ve ayrımcılık suçuna ilişkin suç duyurusunda bulunabilirsiniz” dedi.