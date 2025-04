Down sendromlu çocuğa ayrımcılık Ankara'da 7 yaşındaki bir çocuk, down sendromlu olduğu için bir alışveriş merkezindeki oyun alanına alınmamıştı. Üstelik gerekçe olarak da "başkasına zarar verebilir" denmişti.. Ankara'da ruhsatsız olduğu anlaşılan o işletme mühürlenirken, yaşanan olay down sendromluların karşılaştığı sorunları bir kez daha gündeme getirdi. Çocuğun oyun alanına alınmaması tepki gösteren Türkiye Down Sendromu Derneği, "Çocukları ayrımcılığa uğrayan aileler mutlaka TİHEK'e şikayette bulunmalı" dedi.

