Kilolu ve büyük beden 7 kadının haftanın 5 günü şıklık yarışı verdiği Doya Doya Moda All Star yarışmasından Betül Bökün araştırılıyor. Doya Doya Moda All Star yarışmacısı Betül Böçkün'ün Instagram hesabından yaptığı "Ddm evindeki son kombin olarak buda burda dursun." paylaşımı olay oldu. Doya Doya Moda Betül Böçkün neden yok? Doya Doya Moda Betül'e ne oldu, yarışmadan ayrıldı mı?

DOYA DOYA MODA BETÜL NEDEN YOK?

Doya Doya Moda All Star yeni bölüm fragmanında, yarışmanın jüri üyelerinden biri olan Umut Eker, "Bir şey açıklamak zorundayım, üzülerek açıklayacağım. Az önce aldığımız habere göre Betül…" sözleriyle dikkat çekmişti. Y7arışmanın takipçileri Betül'ün yarışmadan ayrılıp ayrılmadığını araştırmaya başlayınca Betül Böçkün'ün Instagram paylaşımıyla karşılaştı.

Betül Böçkün, Instagram hesabından 17 Haziran Perşembe günü yarışmada yaptığı kombini paylaşarak altına "Doğrulanmış

Ddm evindeki son kombin olarak buda burda dursun.." notunu yazdı.

Betül Böçkün'ün durumu ile ilgili net bilgi bugün yarışmada açıklanacak.