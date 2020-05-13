Doya Doya Moda'da yarışan Betül'ün yürek burkan hikayesi yeniden gündeme geldi. Oğlu Emir'i kaybetmenin acısını yaşayan Betül, geçtiğimiz aylarda ilk kez oğluyla ilgili konuştu.

DOYA DOYA MODA BETÜL'ÜN OĞLU EMİR NEDEN ÖLDÜ?

Doya Doya Moda yarışmacısı Betül oğlu Emir'in 3 yaşında hayatını kaybettiğini söyledi. Annesiyle babasının yollarını ayırması sonrası annesinden haber alamadıklarını söyleyen Betül Böçkün, kendilerine halalarının baktığını ifade etti.

2 kardeş olduklarını ve bir erkek kardeşi olduğunu söyleyen Doya Doya Moda yarışmacısı Betül Böçkün, annesiyle babasının ayrılması sonrası 17 yaşındayken annesine bilinmeyen numaralar üzerinden ulaşıp görüştüğünü ifade etti.

DOYA DOYA MODA BETÜL BÖÇKÜN KİMDİR?

Kuaförlük yapan ve 24 yaşında olduğunu söyleyen Betil Böçkün, aslen Bingöllü olduğunu belirtmişti. Anne ve babası ayrı olan Betül Böçkün, annesiyle görüşmediklerini ve neredeyse hiç görmediklerini dile getirdi.