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Doya Doya Moda finali ne zaman, hangi gün? Doya Doya Moda büyük ödülü nedir?

TV8'in artık fenomen haline gelen moda yarışması Doya Doya Moda'da final tarihi ile ilgili beklenen açıklama geldi. İlgiyle takip edilen yarışmanın finaline ilişkin resmi açıklama yapıldı. İşte, Doya Doya Moda'nın bu sezonki final tarihi ve büyük ödülüne dair ayrıntılar...

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  • Doya Doya Moda finali ne zaman, hangi gün yapılacak? Doya Doya Moda büyük ödülü nedir ve ne kadar?

    Yeni sezonuyla da ilgiyle takip edilen moda programı Doya Doya Moda'nın final tarihi belli oldu. Her gün 11:15'de izleyicilerinin karşısına çıkan yarışmanın final bölümü ile ilgili tüm bilgileri bir araya getirdik. İşte, detaylar...
  • Doya Doya Moda finali ne zaman, hangi gün yapılacak? Doya Doya Moda büyük ödülü nedir ve ne kadar?

    DOYA DOYA MODA FİNALİ NE ZAMAN?

    Doya Doya Moda büyük final tarihi merak ediliyor. Doya Doya Moda'nın final tarihi ile ilgili net bir açıklama yapılmadı. Ancak programın 18 Ocak 2023 tarihinde ekrana gelen bölümünde jüri üyesi Gülşah Saraçoğlu'ndan finalle ilgili bir açıklama geldi.
  • Doya Doya Moda finali ne zaman, hangi gün yapılacak? Doya Doya Moda büyük ödülü nedir ve ne kadar?

    Saraçoğu: "Doya Doya Moda 3. sezonunun finali çok yakında ve inanılmaz sürprizlerimiz var size. Gerçekten geri sayım başlasın diyorum."dedi
  • Doya Doya Moda finali ne zaman, hangi gün yapılacak? Doya Doya Moda büyük ödülü nedir ve ne kadar?

    İLK SEZONDA ÜÇ ÖDÜL VERMİŞTİ

    Doya Doya Moda’nın ilk finalinde üç ödül belirlenmişti. Jüri üyelerinin yaptığı açıklamaya göre Doya Doya Moda’da büyük finalinde birinciye 50 bin nakit para ödülü, ikinciye 25 bin değerinde altın kolye, üçüncüye ise 10 bin TL değerinde cep telefonu verilmişti.

     
  • Doya Doya Moda finali ne zaman, hangi gün yapılacak? Doya Doya Moda büyük ödülü nedir ve ne kadar?

    DOYA DOYA MODA JÜRİLERİ KİM?

    Serdar Uzuntaş

    Yasemin Yılmaz

    Gülşah Saraçoğlu

    Uğurkan Erez

Haberi Hazırlayan : Mete Ertunç Sevilir
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