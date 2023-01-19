DOYA DOYA MODA FİNALİ NE ZAMAN?



Doya Doya Moda büyük final tarihi merak ediliyor. Doya Doya Moda'nın final tarihi ile ilgili net bir açıklama yapılmadı. Ancak programın 18 Ocak 2023 tarihinde ekrana gelen bölümünde jüri üyesi Gülşah Saraçoğlu'ndan finalle ilgili bir açıklama geldi.