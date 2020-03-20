Doya Doya Moda kim elendi? 20 Mart Doya Doya Moda kim birinci oldu? Soruları yarışmanın 20 Mart yani bugün yapılan haftanın finalinin ardından merak ediliyor... İşte, Doya Doya Moda'nın 20 Mart'taki son bölümünde yaşananlar...

DOYA DOYA MODA KİM ELENDİ?

Doya Doya Moda 20 Mart 2020 tarihli son bölümünde günün konsepti, dizi ve sinema oyuncularının karakterleriydi. Su, Emel, Özde, Sündüz, Sena ve Betül en iyi olmak için yarıştılar.

DOYA DOYA MODA BİRİNCİSİ KİM OLDU? 20 MART 2020

Doya Doya Moda haftanın birincisi olup altın kolyeyi kazanan ismi Betül oldu. Özde jüri üyelerinden tam puan alan ilk yarışmacı oldu.