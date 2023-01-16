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Doya Doya Moda saat kaçta başlıyor? Doya Doya Moda ne zaman, hangi günlerde yayınlanıyor?

TV8'in artık fenomen haline gelen moda yarışması Doya Doya Moda'da önemli bir değişiklik yaşandı. İlgiyle takip edilen yarışmanın yayın saatinde değişikliğe gidildi. İşte, Doya Doya Moda'nın yeni yayın saati, kanalı ve yayınlandığı günlere dair tüm bilgiler...

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  • Doya Doya Moda saat kaçta başlıyor? Doya Doya Moda ne zaman, hangi günlerde ve hangi kanalda yayınlanıyor? Doya Doya Moda yayın saati değişti mi?

    Yeni sezonuyla da ilgiyle takip edilen moda programı Doya Doya Moda'nın yayın saatinin değiştiği açıklandı. 15:45'de izleyicilerinin karşısına çıkan yarışmanın yeni yayın saati, yarışmacıları ve jüri üyeleri ile ilgili merak edilenleri bir araya getirdik...
  • Doya Doya Moda saat kaçta başlıyor? Doya Doya Moda ne zaman, hangi günlerde ve hangi kanalda yayınlanıyor? Doya Doya Moda yayın saati değişti mi?

    DOYA DOYA MODA NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

    Doya Doya Moda, artık saat 11:15'de yayınlanıyor.
  • Doya Doya Moda saat kaçta başlıyor? Doya Doya Moda ne zaman, hangi günlerde ve hangi kanalda yayınlanıyor? Doya Doya Moda yayın saati değişti mi?

    DOYA DOYA MODA HANGİ GÜNLERDE?

    Sevilen yarışma hafta içi her gün TV8 ekranlarında izleyiciyle buluşuyor.
  • Doya Doya Moda saat kaçta başlıyor? Doya Doya Moda ne zaman, hangi günlerde ve hangi kanalda yayınlanıyor? Doya Doya Moda yayın saati değişti mi?

    DOYA DOYA MODA YARIŞMACILARI KİMLER?

    Hülya

    Eda

    Aleyna

    Rojn

    Yağmur

    Aslı
  • Doya Doya Moda saat kaçta başlıyor? Doya Doya Moda ne zaman, hangi günlerde ve hangi kanalda yayınlanıyor? Doya Doya Moda yayın saati değişti mi?

    DOYA DOYA MODA JÜRİLERİ KİM?

    Serdar Uzuntaş

    Yasemin Yılmaz

    Gülşah Saraçoğlu

    Uğurkan Erez

Haberi Hazırlayan : Mete Ertunç Sevilir
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