"Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler" programı 30 Kasım Pazartesi günü Show TV'de başlıyor

Show TVde yepyeni bir program başlıyor. Dr. Ender Saraç, hafta içi her gün Show TV ekranından sağlıkla ilgili en doğru bilgileri ve en yeni gelişmeleri izleyicilere aktaracak.

EN DOĞRU BİLGİLER VE YENİ GELİŞMELER!

Bedensel, zihinsel, ruhsal her türlü rahatsızlığın sebeplerini ve neler yapmak gerektiğini alanında uzman meslektaşları ve konuklarıyla masaya yatıracak olan Dr. Ender Saraç özellikle de pandemi sürecinde bağışıklığı kuvvetli tutmanın püf noktalarını da bu programda verecek.

Evimizde kendi kendimize yapacağımız spordan, Şef Sinem Çapraz ile pişireceğimiz sağlıklı yemek tariflerine kadar sağlığa dair her şey "Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler" programında...

"Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler" 30 Kasım Pazartesi'den itibaren hafta içi her gün saat 09.45'te Show TV'de!

İşte Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler'in Tanıtımı;