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Dr. Feridun Kunak'a ne oldu? Feridun Kunak kimdir, nereli ve kaç yaşında?

Dr. Feridun Kunak ile ilgili sosyal medyada 'canlı yayında öldü' iddialar gündeme geldi. Peki, Dr. Feridun Kunak'a ne oldu? İşte Feridun Kunak'ın hayatına dair merak edilenler haberimizde...

Dr. Feridun Kunak'a ne oldu? Feridun Kunak kimdir, nereli ve kaç yaşında?

Dr. Feridun Kunak'a ne oldu? Sorusu ünlü doktorun sevilenleri tarafından merak konusu oldu. Kunak ile ilgili sosyal medyada canlı yayında kalp krizi geçirdiği iddiaları gündeme geldi. Bunun üzerine Dr. Feridun Kunak'ın sağlık durumu merak konusu oldu.

DR. FERİDUN KUNAK'A NE OLDU? SAĞLIK DURUMU NASIL?

Çeşitli sağlık programlarına katılarak vatandaşlara doğru beslenmeyi, sporu, sağlıklı yaşam ile ilgili her şeyi sempatik bir dille anlatan Dr. Feridun Kunak yıllar önce Kanal 7 ekranlarında yaptığı bir sağlık programında kalp krizi geçirmiş ve izleyicisini de telaşlandırmıştı. Kunak daha sonra, "Can kardeşlerim canım kardeşlerim ölüm anında ve sonrasında yaşananlar neler bunları gösterebilmek için size taklit yaptık.’ açıklanmasında bulunmuştu.

71 yaşındaki Dr. Feridun Kunak Instagram hesabında, sağlıklı yaşam ile ilgili bilgileri vermeye, canlı yayın ile takipçilerinin sorularını yanıtlamaya devam ediyor.

DR. FERİDUN KUNAK KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Feridun Kunak, 1950 yılında Ankara'da doğmuştur. Aslen Kırım Türklerinden olan ailesi Eskişehir'den Ankara'ya gelip yerleşmişler. Ankara'da Kaleiçi, Cebeci, Aydınlıkevler'de yaşamıştır. İlk, orta ve lise eğitimini Ankara'da tamamlayan Kunak, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olmuştur.

Feridun Kunak, 1950 yılında Ankara'da dünyaya gelmiştir. İlk, orta ve lise eğitimini Ankara'da tamamlayan Kunak, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olmuştur. Bursa Mustafa Kemalpaşa Hükümet Tabipliği, Van Erciş Devlet Hastanesinde Başhekimlik, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi acil bölüm sorumlusu, Gazi Üniversitesi Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü, Belediye hastanesinde Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı, 1992-2009 Sağlık Bakanlığı Ankara Gazi Devlet Hastanesinde Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı olarak görev yapmıştır.

Eğitimini tamamladıktan sonra belli bir süre devlet hastanelerinde ve özel muayenehanelerinde hizmet sağlayarak görevini başarılı bir şekilde icra eden Feridun Kunak, zaman içerisinde kendisini daha da geliştirmiş ve bu anlamda tanınan isimlerden birisi olmayı da başarmıştır.

Bu tanınırlığı, zaman içerisinde Feridun Kunak için televizyon kanallarının kapısını açtı ve zaman içerisinde kendi ismi ile programlar yaparak ya da çeşitli sağlık programlarına katılarak ülkemizin en çok tanınan doktorlarından birisi olarak da dikkatleri çekmeyi başarmıştır.

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