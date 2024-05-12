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        Haberler Dünyadan Drake basına seslendi: Helikopter uçurma saatlerini konuşabilir miyiz? - Magazin haberleri

        Drake basına seslendi: Helikopter uçurma saatlerini konuşabilir miyiz?

        Olaylı geçen iki haftanın ardından ünlü rap şarkıcısı Drake, medyaya çağrıda bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.05.2024 - 17:26 Güncelleme: 12.05.2024 - 17:26
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        Rap şarkıcısı Drake, bir süredir manşetlerden inmiyor. Kanadalı şarkıcının, meslektaşı Kendrick Lamar'la yaşadığı kavganın ardından, evinin önünden geçen bir arabadan ateş açılması sonucu koruması yaralanmıştı.

        Bundan birkaç gün sonraysa bir saldırgan Drake'in malikanesine girmeye çalışmış, güvenlşk görevlilerinin polis çağırması üzerine tutuklanmıştı. Olaydan birkaç saat sonra da evin önünde başka bir yabancı görülmüştü. Güvenlik görevlileriyle tartışan ikinci saldırgan ciddi fakat hayati tehlike arz etmeyen yaralanmalarla hastaneye kaldırılmıştı.

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        "UYUMAYA ÇALIŞIYORUM"

        37 yaşındaki şarkıcının evi, tüm bu olaylar nedeniyle basın mensupları tarafından ablukaya alınmış durumda. Bu durumdan rahatsız olan şarkıcı, Kanada merkezli haber kuruluşu CP24'e hitaben Instagram'da bir paylaşım yaptı. Ünlü rapçi, "Evin üzerinde helikopter uçurma saatlerini konuşabilir miyiz? Çünkü ne yalan söyleyeyim, uyumaya çalışıyorum. Saat 15.00'ten sonraki herhangi bir zaman benim için harika olur" dedi.

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        İKİ RAPÇİNİN KAVGASI BİTMEDİ

        Dünyanın en büyük rapçileri arasında gösterilen Drake ile Kendrick Lamar arasında yıllardır tırmanan rekabet, son haftalarda sürpriz parçalar nedeniyle yeniden alevlendi. Şarkıcılar, art arda birbirlerine 'diss attı'. (rapçilerin şarkıyla birbirlerini yermesi).

        Kavga, Lamar'ın First Person Shooter adlı şarkısında Kanadalı rapçi ve J. Cole'a saldırmasıyla başladı. Cole, kavgadan erken çekilirken, Drake düşmanlıkları tırmandırmaya devam etti ve ikili tüm hafta boyunca birbirlerine hakaretler yağdırdı. Parçalarda Drake rapçiyi aile içi şiddetle suçlarken, Lamar da Drake'in gizli bir kızı olduğunu iddia etti.

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        "SERTİFİKALI PEDOFİL"

        Kendrick Lamar, yeni şarkısı 'Not Like Us'ta, Drake'i "sertifikalı pedofil" diye nitelendirirken, genç kadınlarla yaşadığı iddia edilen ilişkilere de birçok kez atıfta bulundu. "Söylesene Drake, gençlerden hoşlandığını duydum" diye söze başlayan 36 yaşındaki rapçi, ilgisinin hapishanede başına bela açabileceğini "Bir numaralı koğuşa düşmemen senin için iyi olur" sözleriyle ifade etti.

        Şarkı, 5 Mayıs Pazar sabahı erken saatlerde YouTube'da yayınlandı. Şarkının görselinde Drake'in malikanesinin havadan çekilmiş bir fotoğrafı ve üzerinde de cinsel suçluları işaretleyen semboller yer alıyor.

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        Drake de 4 Mayıs Cumartesi günü üç bölümden oluşan ve Kendrick Lamar'ı siyah yanlısı aktivizminde ikiyüzlülükle suçladığı 'Family Matters' şarkısını yayımlamıştı.

        Parçada ayrıca Lamar'ı aile içi şiddetle ve bir diss parçasında Tupac'ın yapay zeka versiyonlarını kullandığı için Drake'e dava açması üzere rapçinin mirasçılarına "yalvarmakla" suçluyor.

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        "GİZLEDİĞİ BİR KIZI VAR"

        Kendrick Lamar bu haftanın üçüncü diss parçası 'Meet The Grahams'ı yayımladı ve Drake'i gizli bir kızı olduğunu saklamak ve kumar, alkol, uyuşturucu, seks ve harcama konusunda bir dizi bağımlılığa sahip olmakla suçladı.

        #Drake
        #Kendrick Lamar
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