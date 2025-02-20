Drake, hamile hayranına 30 bin dolar hediye etti
Hayranlarına karşı bonkör davranmasıyla tanınan ünlü rapçi Drake, Avustralya konserindeki hamile seyircisini 30 bin dolarla sevindirdi.
Dünyaca ünlü Kanadalı rapçi Drake hayranlarına para dağıtmasıyla tanınıyor.
38 yaşındaki şarkıcı, dün Avustralya'nın Sidney kentinde verdiği konsere giden hamile Tiana Henderson'ı kalabalığın arasında gördü. Ona VIP koltukta yer verdi ve 30 bin dolar hediye etti.
Son birkaç haftadır konserlerine gidenlere büyük miktarlarda para dağıtmasıyla manşetlere çıkan Drake, kendisini dinleyenlerin ellerindeki pankartlardaki yazıları okurken "20 haftalık hamileyim" yazan kişiyi fark etti.
Hamile hayranı Tina Henderson'a; "20 haftalık hamile misin?" diye soran Drake, "Evet" yanıtını aldıktan sonra "Çık oradan" dedi. Sonra yanındakilerle konuştu, yapılmasını istediklerini söyledi.
Tina Henderson daha sonra arkadaşıyla birlikte dışarı çıkarıldı ve rapçi kalabalığın içindeki pankartları okumaya devam ederken özel alana götürüldü.
Bu, rapçinin ilk cömertliği değil. Pazartesi gecesi konserine giden bir kişiye fast food dükkanındaki işini bırakması için 30 bin dolar hediye etti.
Ünlü rapçi, aralık ayında kendisine benzeyenler yarışmasını kazanan kadın hayranına 10 bin dolar ödül vermişti.