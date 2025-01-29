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        'Drakula' sahnelendi

        Okan Bayülgen'in yeniden kaleme aldığı ve yönettiği 'Drakula', BKM ve Kabare Dada'nın ortaklığında sahnelenmeye devam ediyor. 'Drakula', ilk kez Zorlu PSM'de sahnelendi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.01.2025 - 22:55 Güncelleme: 29.01.2025 - 22:55
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        'Drakula' sahnelendi
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        Bram Stoker’ın ölümsüz eseri 'Drakula' romanındaki karakterlerden hareketle Okan Bayülgen’in yeniden kaleme aldığı ve yönettiği 'Drakula', BKM ve Kabare Dada’nın ortaklığında sahnelenmeye devam ediyor. 'Drakula', ilk kez Zorlu PSM'de sahnelendi.

        'Drakula' seyircileri, oyun sonrasında Okan Bayülgen’in gelenek haline getirdiği söyleşilerde oyuncularla bir araya geliyor ve oyun hakkında sohbet ediyor. Ekip ve seyirciler arasında ayrı bir bağ kuran sohbetler her oyun sonrasında yüksek katılımla devam ediyor.

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        Okan Bayülgen’in tarihin en ünlü fantastik karakterlerinden biri olan Drakula’ya, Hayko Cepkin’in ise vampir avcısı Van Helsing’e hayat verdiği oyun seyircileri benzeri olmayan bir yolculuğa çıkarıyor.

        Ünlü caz piyanisti Uraz Kıvaner, caz davulcusu Ayhan Öztoplu, gitarist Sertan Küley ve orkestra şefi Kemal Alpan’ın yönetimindeki orkestrada Kurtalan Ekspres’in bas gitaristi, unutulmaz bestelerin sahibi Ahmet Güvenç de oyunda yer alıyor.

        Okan Bayülgen Drakula’yı yeniden yazarken hikâyeyi romanın yetmiş yedi yıl sonrasına bugünden yarım asır öncesine taşıyor. Tarihin kritik bir eşiğine…

        'Drakula’da; Hayko Cepkin, Okan Bayülgen, Gizem Erdem, Nihal Usanmaz, Gökşen Ateş, Devrim Özder Akın, Korhan Başaran, Cüneyt Üstün, Su Sonia Herring, Onur Şenol, Dilay Yıldız, Gürdal Tak performanslarıyla seyircinin karşısına çıkıyor.

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        #okan bayülgen
        #Drakula
        #Hayko Çepkin
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