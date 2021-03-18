Dreambox’a 'Altın Ödül'



Konvansiyonel ve dijital medya mecralarında uluslararası düzenlenen Promax Ödülleri’ni kazananlar arasında bir Türk şirketi de yer aldı.

Dreambox, Çin’in global hedef kitleye hitap eden kanalı CGTN’nin hafta içi her gün yayınlanan ’Culture Express’ programı için yaptığı jenerikle ‘Promax Asia Altın Ödülü’nün sahibi oldu.

Kreatif direktör Çağrı Öztoksoy, ödül kazanmalarını “Bizim için büyük bir gurur kaynağı. Çalışmamızda hiçbir post-prodüksiyon ve bilgisayar destekli animasyon tekniği kullanmadık. Kendi başına bir sanat eseri diyebiliriz” sözleriyle değerlendirdi. Başarılarının sırrının “sınırsız düşünme, bütünsel bir kreatif yönetim, kontrollü risk alma ve alanlarında uzman insanlar” olduğunu belirten Öztoksoy, her zaman özgün ve etki yaratacak işler yapmayı hedeflediklerini de sözlerine ekledi.