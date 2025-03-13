Drew Barrymore 17 yaşında göğüs estetiği yaptırdığını itiraf etti

Drew Barrymore, henüz 17 yaşındayken estetik ameliyat olduğunu açıkladı. 'E.T.' filminde çocuk oyuncu olarak ünlenen, yetişkin çağında 'Çığlık' filmiyle tanınan 50 yaşındaki Barrymore, 1992'de "göğüs bedeni ağır ve rahatsız hissettirdiği için" meme küçültme estetiği yaptırdığını itiraf etti.

Kendi adıyla yayınlanan talk - show programında meme kanseri ve kadın sağlığı üzerine konuşurken, kendi ameliyatından da bahseden Drew Barrymore; "Vücudumu ve şu anki halini gerçekten seviyorum. Kadınlar ve göğüsleri hakkında çok garip bir şey var. Çünkü erkekler, onlara çok fazla bakıyor. Çok büyük olduklarında, çok utangaç oluyorsunuz. Sırtınız ağrıyor. Ne giyerseniz giyin, üzerinizde ağır göründüğünü fark ediyorsunuz. Rahatsız edici" ifadesini kullandı.

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Meme küçültme ameliyatı, göğüslerin boyutunu ve ağırlığını azaltmak için yapılıyor. Ameliyatta göğüsten yağ, doku ve deri çıkarılarak beden küçültülüyor.

2023'te People Dergisi'ne verdiği röportajda, son derece bağımlı bir kişiliğe sahip olduğu için daha fazla ameliyat olmaktan korktuğunu söyleyen Drew Barrymore; "Estetik yaptırmama halini mümkün olduğu kadar uzun süre sürdüreceğim. Herhangi birinin bir şey yapması konusunda hiçbir yargım yok ama kendimin bunu yaptırdığını da göremiyorum" demişti. Boşandığı eşi Will Kopelman'dan iki kızı olan oyuncu, doğal olarak yaşlandığında nasıl göründüğünü görmeyi dört gözle beklediğini de eklemişti.

Yaşlanma konusunda endişelenmeye gerek olmadığını söyleyen oyuncu, insanların endişelerini sağlıklarına odaklamaları gerektiğini belirtmişti.