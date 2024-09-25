Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Drift atarken kaza yaptı polise direndi | Son dakika haberleri

        Drift atarken kaza yaptı polise direndi

        Kastamonu'da aracıyla drift atmaya çalışırken kaza yapan, ardından da polise direnen sürücü tutuklandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 25.09.2024 - 12:42 Güncelleme: 25.09.2024 - 14:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Drift atarken kaza yaptı polise direndi
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Kastamonu'da Rauf Denktaş Bulvarı'nda drift yapmaya çalışan otomobil sürücüsü F.İ, direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki duvara çarptı.

        Kaza sonrası olay yerine giden polis ekiplerine direnen sürücü ve beraberindeki 2 kişi, polislerin görevlerini yapmasını engellemeye çalıştı.

        Bunun üzerine gözaltına alınan 3 kişi emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

        F.İ. sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı, 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #kastamonu
        #drift
        #Kaza
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Tosuncuk için 88 bin 302 yıl hapis talebi!
        Tosuncuk için 88 bin 302 yıl hapis talebi!
        O an kamerada! 2 kişi böyle can verdi!
        O an kamerada! 2 kişi böyle can verdi!
        Fenerbahçe'den milli takım kararı!
        Fenerbahçe'den milli takım kararı!
        Kiracıya kadın kıyafeti giydirip işkence ettiler!
        Kiracıya kadın kıyafeti giydirip işkence ettiler!
        Mourinho: Bana saygısızlık yapıldı!
        Mourinho: Bana saygısızlık yapıldı!
        22 kez ceza yazılan motosikletle astsubayı şehit etti!
        22 kez ceza yazılan motosikletle astsubayı şehit etti!
        Uçurumda cesedi bulunmuştu: Eski imamı öldürüp kaza süsü vermişler
        Uçurumda cesedi bulunmuştu: Eski imamı öldürüp kaza süsü vermişler
        Yerçekimi giderse 5 saniyede neler olur?
        Yerçekimi giderse 5 saniyede neler olur?
        Cerrahpaşa Acil Servis’te son bir ayda iki vaka! Karaciğer nakline bile götürebilir
        Cerrahpaşa Acil Servis’te son bir ayda iki vaka! Karaciğer nakline bile götürebilir
        Sıfır araç aldı hayatının şokunu yaşadı: "Alalı bir hafta olmadı, nefret ettim"
        Sıfır araç aldı hayatının şokunu yaşadı: "Alalı bir hafta olmadı, nefret ettim"
        Fenomenlere 8 ayda 89 milyon lira ceza
        Fenomenlere 8 ayda 89 milyon lira ceza
        İşte Okan Buruk'un PAOK 11'i!
        İşte Okan Buruk'un PAOK 11'i!
        OECD'den Türkiye için büyüme tahmini
        OECD'den Türkiye için büyüme tahmini
        İsrail'den Lübnan'a yoğun saldırı!
        İsrail'den Lübnan'a yoğun saldırı!
        Süper yatta süper tatil
        Süper yatta süper tatil
        'Rüya Takımı' yürüdü
        'Rüya Takımı' yürüdü
        Bir Çin atasözü der ki...
        Bir Çin atasözü der ki...
        Mani bahşişleriyle 2 bin 500 fidan dikti!
        Mani bahşişleriyle 2 bin 500 fidan dikti!
        Emeklilikte gözler telafi yasasında
        Emeklilikte gözler telafi yasasında
        Bazı çocuklar neden yemek seçer?
        Bazı çocuklar neden yemek seçer?