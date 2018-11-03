SON DAKİKA HABERLERİ
Son Dakika
Otomobiline ve ehliyetine de el konuldu
GÜNDEM
Haberler > GÜNDEM

Driftçiye 5 bin 10 TL ceza verildi!

Eyüpsultan'da asker uğurlaması sırasında yolu trafiğe kapatarak drift yapan şüpheli Şenol A., polis tarafından yakalandı. Otomobiline ve ehliyetine 60 gün süreyle el konan sürücüye ayrıca 5 bin 10 lira para cezası kesildi. Daha önceki ceza miktarının 235 lira olduğu öğrenildi. Alibeyköy polis merkezine sevk edilen Şenol A. Pişmanım bir daha yapmayacağım. dedi.

03.11.2018 - 09:35 | Güncelleme: DHA

Sosyal medya üzerinde yayılan otomobille yolu kapatarak drift yapılan görüntüler üzerine polis tarafından soruşturma açıldı. Polis Eyüpsultan'ın Mareşal Fezvi Çakmak caddesi üzerinde meydana gelen olayı Şenol A. adlı kişinin yaptığını tespit etti. Yapılan çalışmada bir asker uğurlaması sırasında çekildiği anlaşılan görüntülerde Şenol A.'nın askere giden iki kişinin çevresinde drift yaptığı belirlendi.

POLİS GÖZALTINA ALDI 5 BİN 10 LİRA CEZA KESİLDİ

DHA'nın haberine göre, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sürücü Şenol A. polis tarafından gözaltına alındı. Trafik ceza kanununda yapılan değişiklikler sonucu sürücü Şenol A.'ya 5 bin 10 lira para ceza kesildi. Daha önceki ceza miktarının 235 lira olduğu öğrenildi.

OTOMOBİLİNE VE EHLİYETİNE 60 GÜN SÜRE İLE EL KONDU

Yaptığının karşılığı olarak sürücü Şenol A.'nın otomobiline de 60 gün süreyle el kondu. Ayrıca ehliyetine de el konan Şenol A.'nın akıl sağlığının yerinde olduğunu kanıtlamasının ardından 60 gün sonra ehliyetini geri alabileceği belirtildi.

SÜRÜCÜ PİŞMANIM BİR DAHA YAPMACAĞIM

Gayrettepe'de bulunan Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde işlemlerinin ardından adli işlem yapılması için Alibeyköy polis merkezine gönderilen şüpheli Şenol A. Yaptığımdan çok pişmanım. Bir daha yapmayacağım. dedi.
Görüntü Dökümü

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 0
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X