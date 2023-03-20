DSÖ'den kızamık ve çocuk felci uyarısı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Sağlık Anne ve Çocuk Çocuk Hastalıkları Son dakika: DSÖ'den kızamık ve çocuk felci uyarısı
ABONE OL

DSÖ'den kızamık ve çocuk felci uyarısı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Yemen'de kızamık ve çocuk felci vakalarının yayıldığı uyarısında bulundu.

Son dakika: DSÖ'den kızamık ve çocuk felci uyarısı
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
AA

DSÖ'nün Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Yemen'de kızamık ve çocuk felci vakaları yayıldı." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, kızamığa yakalanan çocukların yüzde 80'inden fazlasının aşısız olduğu belirtilerek, Yemen'de aşının zaruri bir ihtiyaç olduğu vurgulandı.

Yemen hükümeti, bir süre önce BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ve Dünya Sağlık Örgütü işbirliğiyle 12 ilde çocuk felci aşı kampanyası başlatmıştı.

İran destekli Husilerin kontrolündeki bölgelerde 2021'den bu yana 227 çocuk felci vakasının görülmesinin ardından hükümet, harekete geçmişti.

Ülkede çocuk felci vakaları, daha çok Sana, Zemar, Hudeyde, Sada, İbb, Hacce, El-Beyda ve Amran'da yoğunluk gösteriyor.

Yemen Sağlık Bakanlığı, Mart 2020'de yaptığı açıklamada, ülkede çocuk felci vakalarının 2005'te bittiğini ancak Husilerin sağlık ekiplerinin bölgelere ulaşmasını engellemesi sebebiyle Hacce ve Sada kentlerinde hastalığın arttığını duyurmuştu.

ÖNERİLEN VİDEO
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Vücut kırgınlığına ne iyi gelir? Dikkat: Yorgunluk, halsizlik ve mevsimsel hastalıklara son verecek 15 doğal çözüm!
SAĞLIK Yorgunluk, halsizlik ve mevsimsel hastalıklara son ...
Kalp sağlığı için uygun beslenme nasıl olur? Tam bir antioksidan deposu olan 20 muhteşem besin: Kalp sağlığına iyi geliyor!
SAĞLIK Tam bir antioksidan deposu olan 20 muhteşem besin!
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan ishal salgını iddialarıyla ilgili açıklama
SAĞLIK İshal salgını iddialarıyla ilgili açıklama
Dudak kuruluğu ciddi hastalık belirtisi olabilir, geç olmadan önlem alın!
SAĞLIK Dudak kuruluğu ciddi hastalık belirtisi olabilir!
Sadece 2 damlası iştahı kesiyor! Metabolizmayı hızlandıran ve kilo verdiren mucize
SAĞLIK Sadece 2 damlası iştahı kesiyor!
Defne yaprağını yakarsanız bakın ne oluyor! Kimse bu etkilerini bilmiyor...
SAĞLIK Defne yaprağını yakarsanız bakın neler oluyor…
Uzmanlardan öneri! Bu 7 uygulama böbrek taşı oluşumunu engelliyor! - Sağlık haberleri
SAĞLIK Uzmanlardan öneri! Bu 7 uygulama böbrek taşı ...
Bu çorbadaki faydalar saymakla bitmiyor! Doktorların ilk önerisi! - Sağlık haberleri
SAĞLIK Bu çorbadaki faydalar saymakla bitmiyor! Doktorların ...
Geçmeyen boğaz ağrısına veda edin! Bu tavsiyeler size şifa olacak! - Sağlık haberleri
SAĞLIK Geçmeyen boğaz ağrısına veda edin! Bu tavsiyeler size ...
Çocuğunuzda uyku bozukluğu varsa dikkat! İşte kaliteli bir uyku düzeni için yapılması gerekenler! - Sağlık haberleri
SAĞLIK Çocuklarda sağlıklı bir uyku düzeni için öneriler

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.