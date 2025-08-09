DTÖ'den küresel ticaret için büyüme öngörüsü

Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ), nisan ayında açıklanan Küresel Ticaret Görünümü ve İstatistik raporu kapsamında yeni bir güncelleme yayımladı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın "Kurtuluş Günü" olarak nitelendirdiği 2 Nisan'daki karşılıklılık esaslı tarife açıklamalarının ardından yayımlanan raporda, küresel ticaretin tarifeler nedeniyle bu yıl yüzde 0,2 daralacağı tahmin edilmişti. Bu tahmin, DTÖ'nün tarifeler olmadan önce yaptığı yüzde 2,7'lik büyümenin oldukça altındaydı.

DTÖ bugünkü güncellemede, küresel ticarette bu yıla ilişkin yüzde 0,2'lik daralma öngörüsünü yüzde 0,9 büyüme şeklinde yukarı yönlü revize etti. Bu artış, büyük ölçüde ABD'de ithalatın tarifelerin etkisinden kurtulmak için önden yüklemeli yapılmasından kaynaklandı.

ABD'de bu yılın ilk yarısında ithalat hacmi yıllık bazda yüzde 11 artış gösterdi. ABD'dekine benzer bir eğilim misilleme endişelerinin etkisiyle, diğer ülkelerin ithalatında da görüldü.

Ancak DTÖ ekonomistleri, bu hafta yürürlüğe giren tarifelerin 2025'in ikinci yarısında ve 2026'da ticareti yavaşlatacağı uyarısında bulunurken, 2026 için yüzde 2,5 olan büyüme tahminlerini yüzde 1,8'e düşürdü.

DTÖ Genel Direktörü Ngozi Okonjo-Iweala, küresel ticaret büyüme tahminlerine ilişkin değerlendirmesinde, küresel ticaretin, son tarife artışları da dahil olmak üzere kalıcı şoklar karşısında direnç gösterdiğini belirterek, "Öne çekilen ithalat ve iyileşen makroekonomik koşullar, 2025 görünümüne mütevazı bir destek sağladı. Ancak, yakın zamandaki tarife önlemlerinin tam etkisi ancak ortaya çıkıyor. Tarife belirsizliğinin yarattığı gölge, iş dünyasının güveni, yatırımlar ve tedarik zincirleri üzerinde ağır bir baskı oluşturuyor. Belirsizlik, küresel ticaret ortamındaki en yıkıcı unsurlardan biri olmaya devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Bununla birlikte küresel ticarete ciddi zarar verebilecek daha geniş kapsamlı bir karşılıklı misilleme döngüsünden şu ana kadar kaçınılmış olmasının önemli olduğunu vurgulayan Okonjo-Iweala, dünya ticaret sisteminin istikrarı ve öngörülebilirliğini korumak için üyelerle iş birliğinin sürdürüleceğini sözlerine ekledi.