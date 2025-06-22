Dua Lipa'dan konsere hazırlık şovu

Dua Lipa, İngiltere'deki Wembley Stadyumu'ndaki ikinci gecesinden önce, konsere nasıl hazırlandığına dair bir sosyal medya paylaşımı yaptı. Konser öncesi rutinini gösteren Lipa, etkileyici akrobasi becerilerini sergiledi.

29 yaşındaki Arnavut kökenli İngiliz şarkıcı, sahne arkası yoga antrenmanından bir parçayı hayranlarıyla paylaşırken, esnekliğini ve gücünü gösterdi.

Şarkıcı, Wembley'deki ilk gösterisini yaparken gözyaşlarına boğularak sahneye duygusal bir giriş yaptı.

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70 bin kişilik seyircisine destekleri için teşekkür eden Lipa, özel konuk olarak Jamiroquai'yi sahneye davet etti.

Ocak 2024'ten beri birlikte olduğu Callum Turner ile aralık ayında nişanlandığı haberleri çıkan Dua Lipa, geçtiğimiz günlerde verdiği röportajda nişanlandığını doğrulamıştı.

Dua Lipa'nın, 35 yaşındaki İngiliz oyuncu Turner ile bu yıl içinde evleneceği konuşuluyor.