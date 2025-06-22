Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Dua Lipa'dan konsere hazırlık şovu - magazin haberleri

        Dua Lipa'dan konsere hazırlık şovu

        Dua Lipa, Wembley Stadyumu'nda 70 bin kişilik seyircinin karşısına çıkmadan önce, sahne arkası hazırlığından bir kesit paylaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.06.2025 - 12:00 Güncelleme: 22.06.2025 - 12:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Konsere hazırlık şovu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Dua Lipa, İngiltere'deki Wembley Stadyumu'ndaki ikinci gecesinden önce, konsere nasıl hazırlandığına dair bir sosyal medya paylaşımı yaptı. Konser öncesi rutinini gösteren Lipa, etkileyici akrobasi becerilerini sergiledi.

        29 yaşındaki Arnavut kökenli İngiliz şarkıcı, sahne arkası yoga antrenmanından bir parçayı hayranlarıyla paylaşırken, esnekliğini ve gücünü gösterdi.

        Şarkıcı, Wembley'deki ilk gösterisini yaparken gözyaşlarına boğularak sahneye duygusal bir giriş yaptı.

        REKLAM

        70 bin kişilik seyircisine destekleri için teşekkür eden Lipa, özel konuk olarak Jamiroquai'yi sahneye davet etti.

        Ocak 2024'ten beri birlikte olduğu Callum Turner ile aralık ayında nişanlandığı haberleri çıkan Dua Lipa, geçtiğimiz günlerde verdiği röportajda nişanlandığını doğrulamıştı.

        Dua Lipa'nın, 35 yaşındaki İngiliz oyuncu Turner ile bu yıl içinde evleneceği konuşuluyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Dua Lipa
        #konser
        #yoga
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD İran'ın nükleer tesislerine saldırdı! İsrail-İran hattında son durum
        ABD İran'ın nükleer tesislerine saldırdı! İsrail-İran hattında son durum
        ABD, İran’daki 3 nükleer tesisi vurdu
        ABD, İran’daki 3 nükleer tesisi vurdu
        İsrail'deki yıkım görüntülendi
        İsrail'deki yıkım görüntülendi
        ABD'nin İran'a saldırısına ilişkin neler biliniyor?
        ABD'nin İran'a saldırısına ilişkin neler biliniyor?
        ABD'nin saldırıları sonrası petrol fiyatları ne kadar yükselir?
        ABD'nin saldırıları sonrası petrol fiyatları ne kadar yükselir?
        Trump'ın İran'a saldırı kararına peş peşe tepkiler
        Trump'ın İran'a saldırı kararına peş peşe tepkiler
        Fatih Altaylı gözaltına alındı
        Fatih Altaylı gözaltına alındı
        YKS'de ikinci gün heyecanı başladı!
        YKS'de ikinci gün heyecanı başladı!
        Bakan Uraloğlu’ndan İBB operasyonlarına ilişkin açıklama
        Bakan Uraloğlu’ndan İBB operasyonlarına ilişkin açıklama
        Bir yıl önce taksiciyi katlettiği tarihte öldürüldü!
        Bir yıl önce taksiciyi katlettiği tarihte öldürüldü!
        Arda Güler'den ayrılık sorusuna yanıt!
        Arda Güler'den ayrılık sorusuna yanıt!
        "Bitti" demeden bitmez
        "Bitti" demeden bitmez
        Gece yarısı mağaza açtırdı
        Gece yarısı mağaza açtırdı
        Edebi sopa!
        Edebi sopa!
        Kene vakaları arttı! Çocukları nasıl etkiliyor?
        Kene vakaları arttı! Çocukları nasıl etkiliyor?
        Ayakkabıların tarihi bu mağaraya dayanıyor
        Ayakkabıların tarihi bu mağaraya dayanıyor
        Guardiola'dan İlkay açıklaması!
        Guardiola'dan İlkay açıklaması!
        "Shakira'yı keşfedince beni unuttular"
        "Shakira'yı keşfedince beni unuttular"
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        2025 yaz modası: Kız kıza tatil
        2025 yaz modası: Kız kıza tatil