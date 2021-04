Şarkıcı, ilk stüdyo albümünü 2 Haziran 2017’de çıkardı.

Albüm, İngiltere'nin en iyi 10 single'ı "Be the One" ve "IDGAF" ve İngiltere'nin hit listelerini zorlayan parçası "New Rules" da dahil olmak üzere yedi single'ı içerisinde barındırdı.