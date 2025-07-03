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        Haberler Magazin Dua Lipa ile Callum Turner, İtalya tatilinde - Magazin haberleri

        Dua Lipa ile Callum Turner, İtalya tatilinde

        Dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa, nişanlısı Callum Turner ile İtalya'da romantik bir tatile çıktı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.07.2025 - 11:14 Güncelleme: 03.07.2025 - 11:45
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        Lipa'nın İtalya seferi
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        Arnavut asıllı dünyaca ünlü İngiliz şarkıcı Dua Lipa geçtiğimiz günlerde nişanlandığını duyurduğu Callum Turner, İtalya'da tatile çıktı.

        Çift, İtalya sokaklarında birlikte görüntülenirken, güneşli havanın tadını çıkararak romantik bir tatil geçirdi.

        Dua Lipa, tatil boyunca çekilen kareleri sosyal medya hesabından paylaştı.

        Dua Lipa, paylaşımlarına 'İtalyan hafta sonu' notunu ekledi.

        Fotoğraflar: Instagram

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        #Dua Lipa
        #Callum Turner
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