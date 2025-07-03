Dua Lipa ile Callum Turner, İtalya tatilinde
Dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa, nişanlısı Callum Turner ile İtalya'da romantik bir tatile çıktı
Arnavut asıllı dünyaca ünlü İngiliz şarkıcı Dua Lipa geçtiğimiz günlerde nişanlandığını duyurduğu Callum Turner, İtalya'da tatile çıktı.
Çift, İtalya sokaklarında birlikte görüntülenirken, güneşli havanın tadını çıkararak romantik bir tatil geçirdi.
Dua Lipa, tatil boyunca çekilen kareleri sosyal medya hesabından paylaştı.
Dua Lipa, paylaşımlarına 'İtalyan hafta sonu' notunu ekledi.
Fotoğraflar: Instagram