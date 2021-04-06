Dubai'de çıplak reklam skandalı: İfşa oldular! 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / Ajanslar

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) en yüksek nüfuslu emirliği Dubai'nin Marina bölgesindeki bir gökdelende balkonunda çıplak poz veren bir grup kadın polis tarafından gözaltına alındı. Kadınların balkonda yan yana poz verdiği fotoğraf ve görüntüler viral oldu.

Dubai polisinden yapılan açıklamada, 'uygunsuz bir videoda yer alan bir grup kadının’ gözaltına alındığını ve savcılığa sevk edildiklerini belirtti. Yerel medyada, bir grup kadının ünlü bir firmaya ait websitesi çekimleri nedeniyle çıplak poz verdiğini aktardı.

KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Dubai'de kamu ahlakı yasalarını ihlal ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan ve dünya çapında gündem olan modellerin çoğunun, Ukrayna'lı olduğu ortaya çıktı.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, 11'i Ukrayna'dan olmak üzere hepsinin Rusya, Beyaz Rusya ve Moldova gibi eski Sovyetler Birliği ülkelerinden olduğunu doğruladı.

Diana ve Yana adlı Ukraynalı mankenlerin yanı sıra aynı ülkeden Ekaterina Kashenko, Sophia Tkachuk ve 19 yaşındaki Dariya Khorunzhenko da Instagram hesaplarından paylaştıkları fotoğraflara bakılarak teşhis edildi.

Balkondaki 'çıplak' organizasyonun sorumlusunun ise 33 yaşındaki Aleksey Kontsov olduğu düşünülüyor. Kontsov da halen gözaltında.

BİNER STERLİN CEZA KESİLDİ

Gözaltına alınan modellerin sayısı 40 olarak açıklanırken bu kişilerin ciddi cezalarla karşılayacağı ifade edildi. Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) kamu ahlakı yasalarını ihlal ettikleri gerekçesiyle bin sterlin para cezası ve 6 aya kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kaldığı belirtildi.

Ayrıca yetişkin içerikli materyallerin paylaşımının da hapis cezası ve ağır para cezası ile sonuçlanabileceği belirtildi.