Dubai'de çıplak reklam skandalı: İfşa oldular!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerDünyaSON DAKİKA: Dubai'de çıplak reklam skandalı: İfşa oldular! - Haberler
ABONE OL

Dubai'de çıplak reklam skandalı: İfşa oldular!

Dubai'de bir gökdelenin balkonunda ünlü bir firmanın websitesi çekimleri için çıplak poz verdikleri için gözaltında alınan bir grup kadının kimlikleri belli oldu. Gözaltına alınan 40 kadının, bin sterlin para cezası ve 6 aya kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilecekleri ifade edildi

SON DAKİKA: Dubai'de çıplak reklam skandalı: İfşa oldular! - Haberler
Dubai'de çıplak reklam skandalı: İfşa oldular!
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM / Ajanslar

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) en yüksek nüfuslu emirliği Dubai'nin Marina bölgesindeki bir gökdelende balkonunda çıplak poz veren bir grup kadın polis tarafından gözaltına alındı. Kadınların balkonda yan yana poz verdiği fotoğraf ve görüntüler viral oldu.

Dubai polisinden yapılan açıklamada, 'uygunsuz bir videoda yer alan bir grup kadının’ gözaltına alındığını ve savcılığa sevk edildiklerini belirtti. Yerel medyada, bir grup kadının ünlü bir firmaya ait websitesi çekimleri nedeniyle çıplak poz verdiğini aktardı.

KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Dubai'de kamu ahlakı yasalarını ihlal ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan ve dünya çapında gündem olan modellerin çoğunun, Ukrayna'lı olduğu ortaya çıktı.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, 11'i Ukrayna'dan olmak üzere hepsinin Rusya, Beyaz Rusya ve Moldova gibi eski Sovyetler Birliği ülkelerinden olduğunu doğruladı.

Diana ve Yana adlı Ukraynalı mankenlerin yanı sıra aynı ülkeden Ekaterina Kashenko, Sophia Tkachuk ve 19 yaşındaki Dariya Khorunzhenko da Instagram hesaplarından paylaştıkları fotoğraflara bakılarak teşhis edildi.

Balkondaki 'çıplak' organizasyonun sorumlusunun ise 33 yaşındaki Aleksey Kontsov olduğu düşünülüyor. Kontsov da halen gözaltında.

BİNER STERLİN CEZA KESİLDİ

Gözaltına alınan modellerin sayısı 40 olarak açıklanırken bu kişilerin ciddi cezalarla karşılayacağı ifade edildi. Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) kamu ahlakı yasalarını ihlal ettikleri gerekçesiyle bin sterlin para cezası ve 6 aya kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kaldığı belirtildi.

Ayrıca yetişkin içerikli materyallerin paylaşımının da hapis cezası ve ağır para cezası ile sonuçlanabileceği belirtildi.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika: İngiltere'den Türkiye kararı! Covid-19 önlemlerini güncelledi - Haberler
DÜNYAİngiltere'den Türkiye kararı! Covid-19 önlemlerini ...
SON DAKİKA: NATO, Rusya'nın askeri faaliyetlerinin ardından Ukrayna'ya desteğini teyit etti - Haberler
DÜNYANATO'dan Ukrayna'ya destek!
SON DAKİKA: Azerbaycan ve Türk ordularının muhabere birlikleri ortak tatbikata başladı - Haberler
DÜNYAAzerbaycan ve Türk ordularından ortak tatbikat
SON DAKİKA: Floyd davasında o emniyet müdürü ifade verdi: Chauvin, gözaltı kurallarını ihlal etti! - Haberler
DÜNYAFloyd davasında o emniyet müdürü ifade verdi!
SON DAKİKA: Ürdün'de Prens Hamza davasına yayın yasağı! - Haberler
DÜNYAÜrdün'de Prens Hamza davasına yayın yasağı!
SON DAKİKA: Bloomberg'den Türk SİHA'larına övgü - Haberler
DÜNYABloomberg'den Türk SİHA'larına övgü
2021'de umre yasağı kalktı mı? SON DAKİKA: Açıklama geldi - Haberler
DÜNYASuudi Arabistan'dan umre kararı!
SON DAKİKA: Kuzey Kore'den, Tokyo Olimpiyatları kararı: Çekilen ilk ülke oldu! - Haberler
DÜNYAKuzey Kore'den, Tokyo Olimpiyatları kararı!
SON DAKİKA: Rusya ile ABD arasında üst düzey Ukrayna görüşmesi! - Haberler
DÜNYARusya-ABD arasında üst düzey Ukrayna görüşmesi!
SON DAKİKA: Mısır'da "Firavunların Altın Geçidi" şovunun maliyeti: 10 milyon TL
DÜNYA"Firavunların Altın Geçidi" şovunun maliyeti belli ...