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HaberlerGündem3. SayfaSKANDAL! Son dakika: Estetik faciasında FLAŞ gelişme!
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Estetik faciasında önemli gelişme!

Antalya'da özel bir klinikte yapılan estetik ameliyatı sonrası dudağı çürüyen Songül Uzunoğlu (42),Prof. Dr. Ömer Özkan tarafından ameliyat edildi. Uzunoğlu'nun operasyonlar neticesinde yemek yiyip su içebilir hale geldiğini söyleyen Prof. Dr. Özkan, "Mümkün olduğunca doğal görünümüne kavuşturmaya çalışıyoruz. Bunun dışında iki operasyon daha gerekecek" dedi

SKANDAL! Son dakika: Estetik faciasında FLAŞ gelişme!
Estetik faciasında önemli gelişme!
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DHA

Antalya'da aşçılık yapan 3 çocuk annesi Songül Uzunoğlu (42),gözaltı torbalarından kurtulmak için arkadaşlarının tavsiyesi üzerine 2018 yılının şubat ayında Muratpaşa ilçesi Lara turizm bölgesindeki güzellik ve estetik merkezine gitti. Uzunoğlu'na, göbek bölgesinden alınan yağın, yüz bölgesinin dolgusunda kullanılacağı, operasyonun çok kalıcı, ekonomik ve 2 yıl garantili olduğu söylendi. Estetik merkezindeki yetkililerle görüşen ve mart ayı başında ameliyatının yapılmasını isteyen Uzunoğlu, operasyon için 5 bin 500 lirayı nakit ödedi.

OPERASYON BAŞARISIZ OLDU

DHA'da yer alan habere göre mart ayında, Uzunoğlu'nun yanaklarına yapılan ve kalıcı olacağı söylenen dolgu, kısa süre sonra yok oldu. Operasyonun başarısız olması nedeniyle Uzunoğlu, nisan ayında ikinci kez aynı operasyonu geçirdi. Yüzündeki dolgu işlemi tamamlanmadan, ameliyatı yapan doktorlar, "Alt dudağınıza da dolgu yapalım, çok daha iyi görünür" dedi.

ALT DUDAĞINA DA DOLGU YAPTIRDI

Alt dudağına yapılacak işlem için gün sayan Songül Uzunoğlu'na, nisan ayında yapılan ikinci operasyon da sonuç vermedi. Doktorlar, geçen yıl mayıs ayında Uzunoğlu'nu üçüncü kez estetik operasyon için merkeze çağırdı. Uzunoğlu'nun göbek bölgesinden alınan yağ dokusu yanaklarına uygulanırken, alt dudağına da dolgu yapıldı.

YÜZÜNE 4, DUDAĞINA 2 KEZ DOLGU

Yapılan tüm işlemler için estetik merkezine 7 bin 500 lira ödeyen Uzunoğlu'nun yüzüne ve dudağına yapılan dolgu kısa sürede kayboldu. Bunun üzerine 18 Kasım'da Uzunoğlu'nun göbek bölgesinden alınan yağ dokusu, 4'üncü kez yüzüne, ikinci kez de alt dudağına dolgu olarak kullanıldı.

DUDAĞI ÇÜRÜDÜ ŞİKAYETÇİ OLDU

Son operasyonun ardından bir sabah uyandığında çene altında morluklar ile alt dudağında siyahlaşma ve çürüme olduğunu gören Uzunoğlu, Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Hastanesi'nde tedaviye alındı. Uzunoğlu, estetik operasyonları yapan doktor E.D. ile tıp merkezi hakkında şikayetçi oldu.

PROF. DR. ÖZKAN SAHİP ÇIKTI

Alt dudağının büyük kısmını kaybeden çaresiz kadın, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahisi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan tarafından muayene edildi. Prof. Dr. Özkan, zarar gören dudağı eski haline getirmek için bir dizi operasyona başladı. Songül Uzunoğlu'nun dudağına, Prof. Özkan tarafından iki kez operasyon yapıldı.

İKİNCİ ETAP OPERASYONLAR BAŞLADI

Koronavirüs nedeniyle ara verilen ameliyatlarına yeniden başlandığını söyleyen Songül Uzunoğlu, dudağının mayıs ayında yapılan ilk etap ameliyatlarıyla daha iyi hale geldiğini, yeme ve su içme ihtiyaçlarını karşılayabildiğini, olumlu değişiklik nedeniyle kısıtlı da olsa insanlarla konuşabilir hale geldiğini söyledi.

"HER ŞEY ÇOK İYİ GİDİYOR"

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne üç gün önce gittiğini ve Prof. Dr. Ömer Özkan'a tekrar muayene olduğunu söyleyen Uzunoğlu, ikinci etap ameliyatlarının ilkinin yapıldığını söyledi. Uzunoğlu, "Sağ olsun Ömer hocam başından sonuna kadar benimle ilgilendi. Sağlığım çok iyi, hocam sayesinde her şey çok iyi gidiyor" dedi.

HUKUKİ SÜREÇ DEVAM EDİYOR

Hukuki sürecin çok yavaş ilerlediğini ifade eden Songül Uzunoğlu, "Hukuki süreçte aksamalar yaşıyoruz. Benim mağduriyetim katlanarak artıyor. Umarım aksamaları aşarız da adalet yerini bulur. Beni bu hale getiren merkezin hala açık ve faaliyetini sürdürüyor olması üzüyor. Başka insanların da başına benzer şeyler gelebilir diye çok korkuyorum. Bu nedenle hukuki sürecin bir an önce hızlanmasını ve mağduriyetimin giderilip adaletin yerine gelmesini istiyorum" diye konuştu.

"DOĞAL GÖRÜNÜMÜNE KAVUŞACAK"

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde Songül Uzunoğlu'na yaklaşık yarım saat süren operasyonun ardından açıklama yapan Prof. Dr. Ömer Özkan, "Hastamızın yavaş yavaş revizyonlarını yapıyorum. Alt dudakla ilgili ilave yaptığımız yerlere hafif bir doku dolgunluklarını oluşturmaya çalışıyorum. Mümkün olduğunca doğal görünümüne kavuşturmaya çalışıyoruz. Bunun dışında iki operasyon daha gerekecek" dedi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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