'Düet'in özel gösterimi yapıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Magazin 'Düet'in özel gösterimi yapıldı - Magazin haberleri
ABONE OL

'Düet'in özel gösterimi yapıldı

59. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde Ulusal Belgesel Film Yarışması’nda Jüri Özel Ödülü’nü kazanan 'Düet' filminin özel gösterimi gerçekleştirildi. İdil Akkuş ve Ekin İlkbağ’ın ilk uzun metraj belgesel projesi 'Düet’in yapımcılığını Ali Bilgin üstleniyor

'Düet'in özel gösterimi yapıldı - Magazin haberleri
'Düet'in özel gösterimi yapıldı
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

Özel gösterime birçok ünlü isim katıldı. Ece Yörenç, Defne Kayalar, Hatice Aslan, Kaan Urgancıoğlu, Kıvanç Tatlıtuğ, Pınar Deniz, Sema Ergenekon ve Uğur Aslan, 'Düet' adlı filmin İstanbul’daki ilk gösteriminde ekibi yalnız bırakmadı.

Projenin yönetmenleri ve yapımcısı ile beraber filmin ana kahramanları Mısra Gündeş ve Defne Bakırcı da gösterim öncesi kısa bir konuşma yaparak, yapım sürecinden söz etti.

Senkronize yüzme sporu aracılığıyla tanışan Mısra ve Defne’nin, uzun yıllar birlikte vermiş oldukları mücadeleyi ve karşı karşıya kaldıkları zorlukların anlatıldığı belgesel, Antalya’dan sonra festival yolculuğuna kaldığı yerden devam ediyor.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Game of Thrones'un yıldızı sevenlerini yasa boğdu! Ünlü isim hayatını kaybetti!
MAGAZİN Game of Thrones'un yıldızı sevenlerini yasa boğdu! ...
Elif Dağdeviren'den 'İstanbul Komedi Festivali'ne özel gösteri - Magazin haberleri
MAGAZİN Dağdeviren'den metaverse gösterisi
'Çılgın Zamanlar'da buluştular - Magazin haberleri
MAGAZİN 'Çılgın Zamanlar'da buluştular
Demet Şener, Özge Ulusoy ve Ece Gürsel'den Günseli Kato'nun 'eksik kadın' açıklamasına tepki - Magazin haberleri
MAGAZİN Ünlü mankenlerden 'eksik kadın' tepkisi
Yasemin Özilhan'dan 'Hande Erçel' açıklaması: 'Kötüyüz' demiyorum - Magazin haberleri
MAGAZİN "Kötüyüz' demiyorum
Ezgi Mola kötü haberi böyle duyurdu: Ben ne yapacağım şimdi? - Magazin haberleri
MAGAZİN Kötü haberi böyle duyurdu: "Ben ne yapacağım şimdi?"
İrem Derici'den tepki: Sözümü kesme!
MAGAZİN İrem Derici'den tepki: Sözümü kesme!
Cem Belevi: Sezonu hızlı geçiriyorum - Magazin haberleri
MAGAZİN "Sezonu hızlı geçiriyorum"
Eşref Kolçak'ın aracını komşuları kurtardı - Magazin haberleri
MAGAZİN Aracını komşuları kurtardı
Şevket Çoruh'tan evlilik itirafı: Ya biz evlensek mi derken... - Magazin haberleri
MAGAZİN "22'de evlendim, 23'te baba oldum"

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.