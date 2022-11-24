'Düet'in özel gösterimi yapıldı

Özel gösterime birçok ünlü isim katıldı. Ece Yörenç, Defne Kayalar, Hatice Aslan, Kaan Urgancıoğlu, Kıvanç Tatlıtuğ, Pınar Deniz, Sema Ergenekon ve Uğur Aslan, 'Düet' adlı filmin İstanbul’daki ilk gösteriminde ekibi yalnız bırakmadı.

Projenin yönetmenleri ve yapımcısı ile beraber filmin ana kahramanları Mısra Gündeş ve Defne Bakırcı da gösterim öncesi kısa bir konuşma yaparak, yapım sürecinden söz etti.