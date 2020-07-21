Düğün Çorbası, bağışıklık sistemimizi kuvvetlendir. Kış aylarının vazgeçilmezleri arasındadır. Düğün çorbası, düğünlerde, cemiyetler de tükettiğimiz çorba çeşitlerimizden biridir. Hazırsanız yapmaya başlayalım.
Düğün Çorbası Malzemeler;
- 5 su bardağı et suyu.
- Yarım kg kuzu gerdan eti.
- 1 kase et. (Elimizle parça haline getirdiğimiz)
- 1 diş sarımsak
- 2 tatlı kaşığı tuz.
- 1 tatlı kaşığı kekik.
- 1 tatlı kaşığı Karabiber.
Terbiyesi İçin;
- 2 yemek kaşığı un.
- 4 yemek kaşığı yoğurt.
- 1 yumurta sarısı
- Yarım limon
- 1 su bardağı su
Sos için;
- 100gr tereyağı
- 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber.
Düğün Çorbası Yapılışı;
- Etleri bol suda yıkayalım. Tenceremize yıkadığımız etleri ilave edelim. Etlerin üzerini aşacak kadar su ekleyelim. Ocağımızı ayarını düşük seviye getirelim. Etler pişerken oluşan köpükleri bir kevgir yardımıyla alalım. 1 saat pişirelim.
- Çorbamızın terbiyesini hazırlayalım; un, tuz, yoğurt, su, yumurta sarısı ve limon suyunu ayrı bir kasede iyice çırpalım.
- Pişen etlerimizi tencereden alıp, parçalara ayıralım. Kase de terbiyesi için hazırlamış olduğumuz karışımı tenceremize ilave edelim. 5 dk kaynadıktan sonra parçaladığımız etleri, kekik ve sarımsak ilave edelim. 10 dk kadar bu karışımla pişirelim.
- Tereyağını tavada eritelim. Kırmızı toz biberi ilave edelim. Kısık ateşte pişirelim.
- Tencerede pişen çorbamıza tereyağlı biberimizi ilave edelim.
Düğün Çorbasının Püf Noktası;
- Yumurta sarısı ve yoğurdu (terbiyeli karışımı) kesilmemesi için sıcak et suyuna az miktar da ekleyip hızlıca karıştırın. Çorba karışımının dibinin tutmaması için karıştırarak pişirmeye özen gösterelim.
- Etleri kısık ateşte pişirin.
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