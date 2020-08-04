Düğün Dernek filmi oyuncuları kimler, Düğün Dernek filmi konusu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Star TV izleyiciyi yerli Türk filmleri ile buluşturmaya devam ediyor. Star'da bugün Ahmet Kural ve Murat Cemcir'in başrolünü aldığı Düğün Dernek filmi var.
DÜĞÜN DERNEK 2 SÜNNET KONUSU NEDİR?
Düğün Dernek 2: Sünnet, 2015 yapımı yönetmenliğini ve senaristliğini Selçuk Aydemir'in üstlendiği Türk yapımı Komedi filmi. Başrollerinde Ahmet Kural, Murat Cemcir, Rasim Öztekin ve Şinasi Yurtsever yer almaktadır.
Serinin ilk filminde oğlunu evlendiren İsmail, bu kez torununa sünnet yaptırmak istemektedir. İlk filmde olduğu gibi Fikret, Çetin ve İsmail başta olmak üzere tüm ekip toplanıp sünnet düğünü hazırlıklarına başlamaktadır. Bu düğün zamanla şehir çapında bir olaya dönüşmektedir.
DÜĞÜN DERNEK OYUNCULARI KİMLER?
Ahmet Kural - Tüpçü Fikret
Murat Cemcir - Çetin (Çeto)
Rasim Öztekin - İsmail
Barış Yıldız - Muallim Saffet
Devrim Yakut - Hatice
Şinasi Yurtsever - Yılmaz
İnan Ulaş Torun - Damat Tarık
Açalya Samyeli Danoğlu - Resepsiyonist Leyla
Erdal Tosun - Deli Doktor
Ayhan Taş - Sahtekar Doktor ve Leyla'nın babası
Nükhet Duru - Kendisi
Mustafa Keser - Kendisi
Jelena Bozic - Monica
Deniz Erayvaz - Matias
Juris Strenga - Leton Dede
Zahide Yetiş - Doktor
Ali İhsan Varol - Sünnetçi
Ertugrul Gültekin - Tüpçü Çırağı
Tuğçe Kursunoğlu - Lobideki Kiz
Ferit Aktuğ - Komiser
Tuna Kirli - Soyguncu
Giray Altınok - Soyguncu
Alper Kadayıfçı - Soyguncu
DÜĞÜN DERNEK 2 SÜNNET FİLMİ NASIL?
Düğün Dernek 2 Sünnet filmini vizyonda izleme fırsatı bulan sinema severler film hakkında yorumlarını sosyal medya hesapları üzerinden takipçileri ile paylaştılar. İşte o yorumlardan bazıları...
Dün izledim. Çok keyif aldım. ilki kadar çok gülmedim ancak filmin konunun oyunculukların samimiyeti bana zevk verdi ki bir komedi filmi kahkahalarla güldürmek zorunda değildir benim fikrime göre. Bu adamları o sinema perdesinde görmeyi seviyorum. bazı cinsiyetçi küfürler hiç hoşuma gitmedi (insanların en çok onlara gülmesi de çok düşündürdü beNİ)ancak film eğlenceliydi. Oyunculuklar çok inandırıcı ve yerindeydi. samimiyeti de oradan geliyor zaten.biraz oldu bittiye getirilmiş gibi inşallah serinin 3. filmi biraz daha iyi olur ama yinede ailenizle gideceğiniz iyi filmlerden birisi iyi seyirler...
YORUMLAR