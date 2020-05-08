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Düğün salonları ne zaman açılacak? İçişleri Bakanlığı'ndan düğün salonu açıklaması var mı?

Düğün salonları ne zaman açılacak? Soruları düğününü koronavirüs sebebiyle ertelemek zorunda kalan çiftler tarafından merak konusu oldu. Peki, İçişleri Bakanlığı'ndan düğün salonları ile ilgili açıklama geldi mi?

düğün salonları

Düğün salonları ne zaman açılır? Soruları gündemde. Normalleşme takviminin açıklanmasının ardından düğün salonlarının açılacağı tarihte merak konusu oldu. Peki, konuyla ilgili açıklama geldi mi?


DÜĞÜN SALONLARI NE ZAMAN AÇILACAK?

Corona virüsü salgınına yönelik normalleşme sürecinde düğün salonlarının açılacağı tarih için İçişleri Bakanlığı'ndan henüz resmi bir açıklama gelmedi.

DÜĞÜN REZERVASYONLARINDA DÜŞÜŞ

İstanbul Toplantı ve Düğün Salonu İşletmecileri Esnaf Odası (İSTDO) Başkanı Adem Sönmez, sosyal mesafe nedeniyle kitlesel etkinliklerin iptal edilmesini ve sektörün sorunlarını değerlendirdi. Sönmez, “Odamıza bağlı 1,175 işletme var. Aralık, ocak, şubat aylarını da boş geçiren işletmelerimiz tam sezon başlayacak iken kapatılmasıyla hem maddi hem manevi olarak bir çöküntü yaşadı. 19 Mart tarihinden beri kapalı olan işletmelerimizde yaz aylarına yeni müşteri rezervasyonu yüzde 90 düşmüş durumda. Şu an iş yerleri sadece randevulu olarak mart-nisan aylarındaki düğünler haziran ayı ve sonrasına erteleme işlemlerini yapıyor” diye konuştu.

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