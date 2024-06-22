Düğünde atılan havai fişek, araziye düşüp yangın çıkardı
Tokat'ta bir düğün sırasında atılan havai fişek, araziye düşerek yangına yol açtı. Gelen ekiplerin müdahalesiyle yangın, yarım saatte kontrol altına alınarak söndürüldü. Polis, yangınla ilgili inceleme başlattı
Kent merkezinde bir düğün salonunda akşam saatlerinde yapılan düğünde, gelin ve damadın çıkışı sırasında havai fişek atıldı.
ALEVLER KISA SÜREDE BÜYÜDÜ
Atılan havai fişekler, salonun yan tarafındaki kuru otlarla kaplı araziye düştü. Otların tutuşmasıyla yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle alevler kısa sürede büyüdü.
YARIM SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Gelen ekiplerin müdahalesiyle yangın, yarım saatte kontrol altına alınarak söndürüldü. Polis, yangınla ilgili inceleme başlattı.