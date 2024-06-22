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        Haberler Gündem Düğünde atılan havai fişek, araziye düşüp yangın çıkardı

        Düğünde atılan havai fişek, araziye düşüp yangın çıkardı

        Tokat'ta bir düğün sırasında atılan havai fişek, araziye düşerek yangına yol açtı. Gelen ekiplerin müdahalesiyle yangın, yarım saatte kontrol altına alınarak söndürüldü. Polis, yangınla ilgili inceleme başlattı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.06.2024 - 22:34 Güncelleme: 22.06.2024 - 22:34
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        Havai fişek faciaya yol açıyordu
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        Kent merkezinde bir düğün salonunda akşam saatlerinde yapılan düğünde, gelin ve damadın çıkışı sırasında havai fişek atıldı.

        ALEVLER KISA SÜREDE BÜYÜDÜ

        Atılan havai fişekler, salonun yan tarafındaki kuru otlarla kaplı araziye düştü. Otların tutuşmasıyla yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle alevler kısa sürede büyüdü.

        YARIM SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Gelen ekiplerin müdahalesiyle yangın, yarım saatte kontrol altına alınarak söndürüldü. Polis, yangınla ilgili inceleme başlattı.

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        #TOKAT
        #havai fişek
        #yangın
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