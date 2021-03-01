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Düğünler nasıl olacak? Düğün salonları ne zaman açılacak? İşte düğünler ile ilgili kararlar

Düğünler nasıl olacak? sorusu evlilik hazırlıklarına başlayan çiftlerin en çok merak ettiği konulardan biri. Koronavirüs sebebiyle ara verilen etkinliklerden birisi de düğünler oldu. Konuyla ilgili olarak bugün kabine toplantısında önemli kararlar alındı. Peki Düğünler nasıl olacak? Düğün salonları ne zaman açılacak?

Düğünler nasıl olacak? Düğün salonları ne zaman açılacak? İşte düğünler ile ilgili kararlar

Koronavirüs önlemleri kapsamında düğün salonları da hali hazırda kapalı bulunan işletmeler arasında yer alıyor. Evlilik hayali kuran binlerce vatandaşımız ise düğünlerin nasıl olacağını ve düğün salonlarının ne zaman açılacağına ilişkin aramalar yapıyor. Peki düğünler ne zaman başlayacak, tarih açıklandı mı?

"DÜŞÜK VE ORTA RİSKLİ İLLERDE NİKAH VE NİKAH MERASİMLERİ 100 KİŞİ İLE YAPILABİLECEK"

Nikâh ve nikâh merasimi şeklindeki düğünler, düşük ve orta riskli illerimizde 100 kişiyi, yüksek ve çok riskli bölgelerde 50 kişiyi geçmemek ve bir saati aşmamak kaydıyla yapılabilecektir. Sivil toplum örgütleri, meslek odaları, kooperatifler ve benzeri kuruluşların genel kurulları; düşük, orta ve yüksek riskli illerde, katılımı 300 kişiyi geçmeyecek şekilde yapılabilecektir.

İŞTE TÜRKİYE RİSK HARİTASI

DÜŞÜK RİSKLİ İLLER (MAVİ): Uşak, Şanlıurfa, Mardin, Şırnak, Hakkari, Siirt, Batman, Diyarbakır, Bitlis, Van, Bingöl, Muş, Ağrı, Iğdır...

ORTA RİSKLİ İLLER (SARI): Bursa, Manisa, Aydın, Denizli ,Isparta, Afyon, Eskişehir, Bursa, Ankara, Çankırı, Karabük, Bartın, Kastamonu, Çorum, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Adana, Hatay, Gaziantep, Kahramanmaraş, Malatya, Sivas, Elazığ, Tunceli, Erzincan, Bayburt, Erzurum, Kars...

YÜKSEK RİSKLİ İLLER (TURUNCU): İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, İzmir, Muğla, Antalya, Bilecik, Kütahya, Düzce, Bolu, Zonguldak, Kırıkkale, Karaman, Mersin, Niğde, Kayseri, Kilis, Artvin, Ardahan.

ÇOK YÜKSEK RİSKLİ İLLER (KIRMIZI): Edirne, Balıkesir, Burdur, Sakarya, Sinop, Samsun, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Rize, Konya, Aksaray, Osmaniye, Adıyaman.

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