Haberler Ekonomi Merak Edilenler Dul ve yetim aylığı (maaşı) ne kadar olacak? 2024 Dul ve yetim maaşına yüzde kaç zam gelecek? - Merak Edilenler Haberleri

Dul ve yetim aylığı ne kadar oldu? Enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından 6 aylık enflasyon farkı netleşti. Yapılan zamlarda belirleyici olan enflasyon farkı ile emekli maaş zammı baz alınarak hesaplanan dul ve yetim aylığının ne kadar olduğu araştırılıyor. Dul ve yetim aylığı, bilindiği gibi vefat eden sigortalının eşine çocuk olmaması durumunda yüzde 50 oranında yatırılmaktadır. İşte 2024 dul ve yetim aylığı... Habertürk Giriş: 09.01.2024 - 20:22 Güncelleme: 09.01.2024 - 20:22 facebook

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Emekli ve memur maaş zamlarının açıklanmasıyla 2024 dul ve yetim aylığı araştırılıyor. Emekli ve memur maaş zammı oranlarının birlikte, evde bakım desteği, 65 yaş aylığı, engelli maaşı gibi farklı kalemlerdeki ödemeler zamların ardından yeniden belirlenecek. Peki, 2024 dul ve yetim aylığı ne kadar oldu? İşte konuyla ilgili bilgiler...

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ARALIK AYI ENFLASYON ORANI AÇIKLANDI Emekli ve memur maaşları başta olmak üzere birçok kalemde belirleyici olacak 2024 Aralık ayı enflasyon oranı belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Aralık ayı enflasyon oranını açıkladı. Buna göre enflasyon oranı Aralık'ta aylık bazda yüzde 2,93, yıllık bazda ise yüzde 64,77 olarak gerçekleşti.