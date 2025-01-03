Dul ve yetim maaşı ne kadar oldu, kaç TL? 2025 Ocak zammı ile dul ve yetim aylığı artış yaşadı!
Dul ve yetim maaşı 2025 son dakika gelişmeleri ile yakından takip ediliyor. Aralık ayı enflasyon rakamları TÜİK tarafından açıklandı. 6 aylık enflasyon verileriyle memur ve emekli zam oranı netlik kazandı. 2025 Ocak zammı ile sosyal yardım ödemeleri de artış yaşadı. Yeni yılın ilk 6 ayında geçerli olacak dul ve yetim maaşları belli oldu. Peki, Dul ve yetim maaşı ne kadar oldu? 2025 Ocak zammı ile yeni dul ve yetim aylığı kaç TL? İşte, zamlı dul ve yetim maaşı hesaplama tablosu...
Dul ve yetim maaşı zammı 2025 son dakika belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Aralık ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. 6 aylık enflasyon verisinin ortaya çıkmasıyla birlikte memur ve emekli zam oranı netleşti. Emekli maaşlarına yapılan zamla beraber sosyal yardım ödemeleri de artış yaşadı. Bilindiği üzere dul ve yetim aylığı hisse oranına göre %25, %50 ve 75 olarak ödeniyor. Peki, 2025 Ocak zammı ile dul ve yetim maaşı ne kadar oldu, kaç TL zam geldi? İşte, Zamlı dul ve yetim maaşı hesaplama tablosu…
2025 OCAK ZAMMI BELLİ OLDU!
Aralık ayı enflasyon rakamları, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Aralık ayında yıllık enflasyon yüzde 44.38, aylık enflasyon ise yüzde 1.03 oldu.
TÜİK tarafından açıklanan Aralık enflasyonu ile 6 aylık enflasyon oranı belli oldu. Böylece Ocak-Haziran dönemini kapsayan memur ve emekli zammı netlik kazandı.
6 aylık enflasyona göre SSK ve BAĞ-KUR emekli zam oranı 15,75, memur zam oranı ise 11,54 olarak belirlendi.
2025 DUL VE YETİM MAAŞI ZAMMI YÜZDE KAÇ?
SSK ve Bağ-kurlu emeklilerin maaşlarına yapılan zam oranıyla beraber yeni dul ve yetim aylıkları belli oldu.
Dul ve yetim aylıklarına yüzde 15,75 oranında zam yapıldı.
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışının yüzde 15,75 olmasından dolayı dul ve yetim maaşları da bu seviyede yükseltildi.
2025 DUL YETİM MAAŞI NE KADAR OLDU?
En düşük emekli maaşı SSK ve Bağ-Kur'lular için 12 bin 500 TL'den 14 bin 469 TL'ye çıktı. Bu durumda vefat eden sigortalı SSK veya Bağ-Kur emeklisi ise:
Yüzde 75 oranında dul maaşı alan birisi için taban maaş 10.852 TL olarak uygulanacak.
Yüzde 50 oranında dul maaşı bir eş için ise taban maaş 7.234 TL olacak.
Yüzde 25 oranında yetim maaşı alan birisi için ise taban maaş 3.617 TL olacak.
En düşük memur emeklisi maaşı 17 bin 587 TL'den 19 bin 617 TL'ye çıktı. Bu durumda vefat eden sigortalı Emekli Sandığı'ndan ise:
Yüzde 75 oranında dul maaşı alan birisi için taban maaş 14 bin 713 TL olarak uygulanacak.
Yüzde 50 oranında dul maaşı bir eş için ise taban maaş 9 bin 808 TL olacak.
Yüzde 25 oranında yetim maaşı alan birisi için ise taban maaş 4 bin 904 TL olacak.
DUL VE YETİM AYLIĞI NASIL HESAPLANIR?
Dul ve yetim aylığı ödemeleri, vefat eden sigortalının emekli maaşına göre hesaplanmaktadır.
DUL VE YETİM AYLIĞI İÇİN NEREYE BAŞVURULUR?
4(a) (SSK) ve 4(b) (BAĞ-KUR) kapsamındaki ölüm aylığı bağlama işlemleri için sigortalının dosyasının bulunduğu Sosyal Güvenlik İl/Merkez Müdürlüklerimize Gelir/Aylık/Ödenek Talep Belgesi ile müracaat edilmesi gerekir.
DUL VE YETİM AYLIĞI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Kanunun yürürlük tarihinden sonra ölen sigortalıların hak sahiplerine ölüm aylığı bağlanabilmesi için;
a-) En az 1800 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş veya,
b-) 4/1-(a) sigortalıları için, her türlü borçlanma süreleri hariç en az 5 yıldan beri sigortalı bulunup, toplam 900 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş,
olması şartıyla ölüm aylığı bağlanır.
Ayrıca;
a-) 47 nci maddede yazılı sebeplerle kazaya uğramış, malullük, vazife malullüğü veya yaşlılık aylığı almakta iken veya malullük, vazife malullüğü veya yaşlılık aylığı bağlanmasına hak kazanmış olup henüz işlemi tamamlanmamış,
b-) Bağlanmış bulunan malullük, vazife malullüğü veya yaşlılık aylığı, sigortalı olarak çalışmaya başlamaları sebebiyle kesilmiş,
durumda iken ölen sigortalıların hak sahiplerine yazılı istekte bulunmaları halinde ölüm aylığı bağlanır.
Ölüm aylığı bağlanabilmesi için sadece 4/1-(a) sigortalıları için öngörülen her türlü borçlanma süreleri hariç en az 5 yıldan beri sigortalı bulunup, toplam 900 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olması şartında; gerek ölen sigortalı tarafından, gerekse hak sahipleri tarafından yapılan tüm borçlanmalar bu şartların oluşmasında dikkate alınmamaktadır.
Ancak, 1/10/2008 tarihinden önce ölen sigortalıların 900 gün hesabında borçlanılan tüm süreler dikkate alınmaktadır.
Ayrıca, kendi nam ve hesabına (5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi) çalışan sigortalıların hak sahiplerine ölüm aylığı bağlanabilmesi için ölen sigortalıların genel sağlık sigortası primi dâhil, prim ve prime ilişkin her türlü borçlarının ödenmiş olması şarttır.