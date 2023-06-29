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Dumanlar ABD'ye ulaştı: Toronto orman yangınlarının ardından dünyanın havası en kirli şehirleri arasına girdi

Kanada'da süren orman yangınları nedeniyle ülkenin en büyük metropolü Toronto, dünyanın en kirli havasına sahip şehirler arasına girdi. Ülkede bir süredir orman yangınlarıyla mücadele sürerken, dumanlar ABD'nin bir bölümünü yeniden kapladı

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  • Dumanlar ABD'ye ulaştı: Toronto orman yangınlarının ardından dünyanın havası en kirli şehirleri arasına girdi

    Kanada'da süren orman yangınları nedeniyle ülkenin en büyük metropolü Toronto, dünyanın en kirli havasına sahip şehirler arasına girdi.

     

     
  • Dumanlar ABD'ye ulaştı: Toronto orman yangınlarının ardından dünyanın havası en kirli şehirleri arasına girdi

    Merkezi İsviçre'de bulunan hava kalitesi takipçisi IQAir'in verilerine göre, çıkan orman yangınları sonrası etkili olan duman nedeniyle Toronto'nun hava kalitesi de düştü.

     

     
  • Dumanlar ABD'ye ulaştı: Toronto orman yangınlarının ardından dünyanın havası en kirli şehirleri arasına girdi

    Kanada Çevre Bakanlığı, yangınlardan çıkan dumanın Toronto ve Hamilton bölgesi de dahil olmak üzere Ontario eyaletinin diğer bölgelerine ulaşarak, "hava kalitesinin bozulmasına" neden olduğunu duyurdu.

     

     
  • Dumanlar ABD'ye ulaştı: Toronto orman yangınlarının ardından dünyanın havası en kirli şehirleri arasına girdi

    Açıklamada, Toronto başta olmak üzere Ontario eyaletindeki dumanın neden olduğu sağlıksız havanın bir süre daha devam edeceği kaydedildi.

     

     
  • Dumanlar ABD'ye ulaştı: Toronto orman yangınlarının ardından dünyanın havası en kirli şehirleri arasına girdi

    Devam eden orman yangınları nedeniyle hava kalitesi sıralamasındaki yeri gün boyunca değişen Toronto, halen dünyada hava kalitesi en kötü 5. şehir durumunda.

     

     
  • Dumanlar ABD'ye ulaştı: Toronto orman yangınlarının ardından dünyanın havası en kirli şehirleri arasına girdi

    ABD'NİN BÜYÜK BÖLÜMÜ YENİDEN DUMAN ALTINDA

    Bu arada duman, Amerika Birleşik Devletleri'nin de büyük bir bölümünü yeniden kapladı. Duman ve kalitesiz hava nedeniyle bölge sakinlerine, gerekli olmadıkça dışarı çıkmamaları ve evlerinde kalmaları uyarısı yapıldı.

     

     
  • Dumanlar ABD'ye ulaştı: Toronto orman yangınlarının ardından dünyanın havası en kirli şehirleri arasına girdi

    Chicago, Detroit ve Indianapolis de dahil olmak üzere birçok büyük şehir, ABD'deki hava kalitesi en kötü kentler kategorisine düştü.

     

     
  • Dumanlar ABD'ye ulaştı: Toronto orman yangınlarının ardından dünyanın havası en kirli şehirleri arasına girdi

    Kanada Kurumlararası Orman İtfaiye Merkezi'nin açıklamasına göre, geçen çarşamba sabahı itibarıyla ülke genelinde 487 aktif yangın bulunuyor.

     

     
  • Dumanlar ABD'ye ulaştı: Toronto orman yangınlarının ardından dünyanın havası en kirli şehirleri arasına girdi

    1 Ocak'tan bu yana 76 bin 129 kilometrekare ormanlık arazinin yandığı bildirirken, bu rakam, Ulusal Ormancılık Veritabanına göre, 1989'da belirlenen 75 bin 596 kilometrekarelik en büyük yanan arazi rekorunu da aşıyor.
  • Dumanlar ABD'ye ulaştı: Toronto orman yangınlarının ardından dünyanın havası en kirli şehirleri arasına girdi
  • Dumanlar ABD'ye ulaştı: Toronto orman yangınlarının ardından dünyanın havası en kirli şehirleri arasına girdi

*Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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