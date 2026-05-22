Dün ‘emperyal müdahale’ denilen gökyüzü, bugün tahliye tatbikatına açılıyor

Venezuela yönetimi, başkent Caracas semalarında Amerikan askeri hava tatbikatına izin vererek, son yılların en dikkat çekici diplomatik dönüşlerinden birine imza attı. Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil’in açıklamasına göre, ABD Büyükelçiliği’nin talebi üzerine, cumartesi günü “olası tıbbi acil durumlar veya katastrofik gelişmelere hazırlık” kapsamında bir tahliye tatbikatı gerçekleştirilecek.

Yetkililer, tatbikat çerçevesinde iki Amerikan hava aracının Caracas üzerinde uçuş yapacağını ve ABD Büyükelçiliği tesislerine iniş gerçekleştireceğini duyurdu. Bu gelişme, yıllarca Washington’u “düşman güç” olarak tanımlayan Caracas yönetiminin bugün Amerikan askeri varlığına kontrollü şekilde kapı açması bakımından sembolik olduğu kadar jeopolitik açıdan da çarpıcı görülüyor.

Bir Zamanlar Yasaklı Olan Uçuşlar

Bu izin, teknik bir diplomatik güvenlik prosedürü gibi görünse de perde arkasında çok daha büyük bir siyasi kırılmayı işaret ediyor. Zira yıllarca Venezuela hava sahasında Amerikan askeri ya da diplomatik operasyonları neredeyse imkânsız kabul ediliyordu.

ABD’nin Caracas Büyükelçiliği 2019’dan bu yana büyük ölçüde işlevsiz kalmış, diplomatik ilişkiler kopma noktasına gelmişti. Ancak Mart 2026 itibarıyla Washington büyükelçilik operasyonlarını resmen yeniden başlattı. ABD Dışişleri Bakanlığı bunu “ilişkilerde yeni bir sayfa” olarak tanımlarken, bugün gelinen noktada yalnızca diplomatik personelin değil, Amerikan güvenlik altyapısının da Caracas’ta yeniden görünür hale geldiği değerlendiriliyor.

Maduro’nun Düşüşünden Sonra Gelen Kırılma

Bu dramatik değişimin temelinde ise 3 Ocak’ta yaşanan siyasi deprem bulunuyor. Nicolás Maduro’nun devrilmesiyle sonuçlanan Amerikan operasyonu, Latin Amerika’nın son yıllardaki en tartışmalı askeri müdahalelerinden biri olmuştu. Venezuela’daki hava savunma altyapısının hedef alındığı, ardından Caracas’taki askeri komplekslerde operasyon yürütüldüğü ve Maduro’nun gözaltına alınarak ABD’ye götürüldüğü süreç, yalnızca Caracas’ta değil dünya başkentlerinde de şok etkisi yaratmıştı.

Washington, operasyonu “istikrar ve hukukun yeniden tesisi” olarak savunurken; Moskova, Pekin ve çok sayıda Latin Amerika ülkesi bunu açık egemenlik ihlali olarak değerlendirmişti. Bugün aynı Caracas’ın Amerikan uçaklarına izin vermesi, bu müdahalenin siyasi sonuçlarının ne kadar derin olduğunu ortaya koyuyor.

Tahliye Tatbikatı mı, Güç Gösterisi mi?

Diplomatik tahliye tatbikatları uluslararası sistemde alışılmadık değil. Ancak uzmanlara göre Caracas örneğinde mesele yalnızca bir tahliye senaryosu değil. Amerikan ordusu benzer tahliye operasyonlarında genellikle helikopterler ve hızlı reaksiyon unsurları kullanıyor. Bu nedenle iki hava aracının başkent üzerinde uçuşuna izin verilmesi, sadece teknik güvenlik hazırlığı değil; Washington’un Venezuela üzerindeki yeni güvenlik koordinasyonunu görünür hale getiren bir mesaj olarak yorumlanıyor.

Özellikle Amerikan güvenlik çevrelerinde yayımlanan analizlerde, büyükelçiliklerin yeniden açıldığı kırılgan ülkelerde “non-combatant evacuation operation” (NEO) hazırlıklarının standart güvenlik protokolü olduğu vurgulanıyor. Ancak Caracas’ın siyasi geçmişi düşünüldüğünde bu tatbikat sıradanlıktan çok uzak.

Petrol Diplomasisinin Sessiz Etkisi

Washington ile Caracas arasındaki buzların erimesinde petrol faktörü de belirleyici görülüyor. Venezuela hâlâ dünyanın en büyük kanıtlanmış petrol rezervlerinden birine sahip. Ancak yıllardır yaptırımlar, ekonomik çöküş, altyapı bozulması ve siyasi kriz nedeniyle üretim kapasitesi dramatik biçimde geriledi.

Amerikan medya analizlerinde, Trump yönetiminin Venezuela’yı yalnızca siyasi istikrar dosyası olarak değil aynı zamanda enerji güvenliği ekseninde değerlendirdiği öne çıkıyor. Özellikle küresel petrol piyasalarında yaşanan dalgalanmalar, Venezuela’nın yeniden sistem içine çekilmesini stratejik hale getirmiş durumda. Son haftalarda ABD-Venezuela doğrudan uçuşlarının yeniden başlaması ve Amerikan şirketlerinin yatırım ilgisinin artması bu yaklaşımın işaretleri olarak gösteriliyor.

Washington’da Yeni Hesap

Amerikan düşünce kuruluşları ve diplomatik güvenlik çevrelerinde Venezuela dosyası artık “rejim değişikliği sonrası stabilizasyon” başlığı altında değerlendiriliyor. ABD’nin büyükelçiliği yeniden açması, yalnızca konsolosluk hizmeti vermek için değil; siyasi geçiş sürecini yakından yönetmek, Amerikan vatandaşlarını korumak ve ekonomik ilişkileri yeniden inşa etmek için atılmış bir adım olarak okunuyor.

Reuters’a göre Washington, Caracas’la doğrudan temas kapasitesini yeniden oluşturmayı stratejik öncelik olarak görüyor. Bu bağlamda tahliye tatbikatı, yalnızca savunma refleksi değil aynı zamanda “kalıcı varlık” mesajı niteliği taşıyor.

Latin Amerika’nın Hafızası Kolay Silinmiyor

Ancak bu yeni tablo, Latin Amerika’nın tarihsel hafızasında ciddi soru işaretleri yaratıyor. Bölge, ABD müdahaleleriyle dolu bir siyasi geçmişe sahip. Panama’dan Şili’ye, Nikaragua’dan Grenada’ya kadar Amerikan askeri etkisi uzun yıllardır tartışma konusu oldu.

Bu nedenle Caracas semalarında Amerikan uçaklarının yeniden görünmesi, bazı çevrelerde “normalleşme” değil, “yeni nüfuz dönemi” olarak okunuyor. Venezuela içindeki bazı siyasi çevreler ve bölgesel yorumcular, bu sürecin ülkenin egemenlik algısını yeniden şekillendireceğini savunuyor.

Caracas’ta Sessiz Güvenlik Alarmı

Amerikan diplomatik kaynakları Venezuela’daki güvenlik durumunun hâlâ tamamen stabil olmadığını vurguluyor. ABD seyahat uyarılarında ülkedeki güvenlik riskleri, yanlış gözaltı ihtimali, toplumsal huzursuzluk ve sağlık hizmetlerine erişim sorunları sürüyor.

Bu nedenle tahliye senaryolarının yalnızca prosedürel değil, gerçek risk hesaplarına dayandığı belirtiliyor. Caracas’taki tatbikat da bu çerçevede değerlendiriliyor: Bir yandan güvenlik hazırlığı, diğer yandan olası yeni krizlere karşı “hazırız” mesajı.

Dünün Düşmanı, Bugünün Koordinasyon Ortağı

Ortaya çıkan tablo son derece ironik: Dün Washington’u emperyalist saldırgan olarak tanımlayan Caracas, bugün Amerikan uçaklarına kendi başkent semalarında uçuş izni veriyor. Bir zamanlar büyükelçilik kapılarını kapatan sistem, bugün tahliye tatbikatı için koordinasyon sağlıyor.

Bu yalnızca diplomatik bir protokol değişimi değil; Venezuela’nın siyasi ekseninde yaşanan tarihsel kırılmanın somut göstergesi. Caracas semalarında uçacak iki uçak belki yalnızca bir tatbikat icra edecek. Ancak taşıdığı sembolik anlam, Venezuela’nın son yirmi yıllık siyasi hikâyesinden çok daha büyük görünüyor.