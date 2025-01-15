14 Ocak Salı akşamı Bahar, Bir Gece Masalı, Sen Ağlama İstanbul, Mehmed: Fetihler Sultanı, Survivor yapımları yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. Mandıra Filozofu İstanbul, Cenazemize Hoş Geldiniz filmleri de yayındaydı. Dün akşam ekrana gelen dizi, film, yarışma ve haber programlarından hangisinin gün birincisi olduğu merak konusu oldu. Bu kapsamda sabahın ilk ışıklarıyla beraber AB ve Total reyting sonuçları sıralaması araştırılmaya başlandı. Peki reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu? İşte 14 Ocak 2025 Salı reyting birincisi.