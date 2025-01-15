Reyting sonuçları açıklandı mı? 14 Ocak 2025 AB ve TOTAL sıralaması ile dün akşamın reyting birincisi kim oldu?
Reyting sonuçları 14 Ocak 2025 Salı günü için araştırılmaya başladı. Dün akşam kuşağında Show TV'de Bahar, ATV'de Bir Gece Masalı, Star TV' de Sen Ağlama İstanbul, TRT 1'de Mehmed: Fetihler Sultanı, TV8'de Survivor yeni bölümleriyle ekranlara geldi. Kanal D'de Mandıra Filozofu İstanbul, Now TV'de Cenazemize Hoş Geldiniz filmleri filmseverlerle buluştu. Peki, dünün reyting sonuçları birincisi kim oldu, en çok hangi yapım izlendi? İşte 14 Ocak 2025 AB ve Total reyting sıralaması...
14 Ocak Salı akşamı Bahar, Bir Gece Masalı, Sen Ağlama İstanbul, Mehmed: Fetihler Sultanı, Survivor yapımları yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. Mandıra Filozofu İstanbul, Cenazemize Hoş Geldiniz filmleri de yayındaydı. Dün akşam ekrana gelen dizi, film, yarışma ve haber programlarından hangisinin gün birincisi olduğu merak konusu oldu. Bu kapsamda sabahın ilk ışıklarıyla beraber AB ve Total reyting sonuçları sıralaması araştırılmaya başlandı. Peki reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu? İşte 14 Ocak 2025 Salı reyting birincisi.
14 OCAK 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Her Salı günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları medya gündemini yakından takip edenler tarafından merak ediliyor.
14 Ocak 2025 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün AB ve Total sıralaması saat 10:00’dan sonra belli olacak ve haberimizde yer verilecektir.
14 OCAK 2025 SALI TOTAL REYTİNG SIRALAMASI