Dün yayınlanan dizi, film, yarışma ve haber programları günün birincisi olmak için yarıştı. 15 Mayıs Perşembe akşamı Siyah Kalp, İnci Taneleri, Hudutsuz Sevda, Survivor, Arap Kadri ve Tarzan, Zor Ölüm, Özür Dilerim yapımları ekranlara geldi. İzledikleri yapımların sıralamasını merak eden seyirciler AB ve Total reyting sonuçları sıralaması için arama motorlarına yöneldi. Peki, Reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu? İşte 15 Mayıs 2025 Perşembe reyting birincisi…