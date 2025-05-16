Reyting sonuçları 15 Mayıs 2025: AB ve Total sıralaması ile dünün reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu?
Dünün reyting sonuçları 15 Mayıs 2025 Perşembe sıralaması izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. Dün akşam Kanal D dizisi İnci Taneleri ile Now TV dizisi Hudutsuz Sevda sezon finali bölümleriyle ekranlara geldi. Diğer kanallarda ise Siyah Kalp, Survivor, Arap Kadri ve Tarzan, Zor Ölüm, Özür Dilerim gibi yapımlar izleyici karşısına çıktı. Peki, dünün reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu? İşte, 15 Mayıs 2025 AB ve Total reyting sıralaması...
Dün yayınlanan dizi, film, yarışma ve haber programları günün birincisi olmak için yarıştı. 15 Mayıs Perşembe akşamı Siyah Kalp, İnci Taneleri, Hudutsuz Sevda, Survivor, Arap Kadri ve Tarzan, Zor Ölüm, Özür Dilerim yapımları ekranlara geldi. İzledikleri yapımların sıralamasını merak eden seyirciler AB ve Total reyting sonuçları sıralaması için arama motorlarına yöneldi. Peki, Reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu? İşte 15 Mayıs 2025 Perşembe reyting birincisi…
15 MAYIS 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Her Perşembe günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları medya gündemini yakından takip edenler tarafından merak ediliyor.
15 Mayıs 2025 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün AB ve Total sıralaması belli olduğunda haberimizde yer verilecektir.
15 MAYIS 2025 PERŞEMBE AB REYTİNG SIRALAMASI