18 MART REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

18 Mart tüm kanallara ait reyting sonuçları merak ediliyor. Günlük olarak yayınlanan ve Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralama açıklanıyor. 18 Mart reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Açıklandığında sonuçlara haberimiz üzerinden ulaşabilirsiniz.