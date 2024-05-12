Dünya 1 numarası Djokovic'ten Roma Açık'a erken veda

Roma Açık Tenis Turnuvası'nda tek erkeklerde dünya 1 numarası Sırp raket Novak Djokovic, 3. turda Şilili rakibi 32 numaralı seribaşı Alejandro Tabilo’ya setlerde 2-0 yenilerek elendi.

Başkent Roma'da Foro Italico Kompleksi'ndeki toprak kortlarda bu yıl 81'incisi düzenlenen turnuvaya tek erkekler kategorisinde 3. tur müsabakalarıyla devam edildi.

Roma Açık'ta günün sürprizi, daha önce burada 6 kez mutlu sona ulaşan dünya 1 numarası Djokovic’in turnuvaya erken veda etmesiyle yaşandı.

Merkez Kort'ta Şilili rakibi Tabilo ile karşılaşan Djokovic, 1 saat 7 dakika süren maçı, 6-2 ve 6-3'lük setlerle 2-0 kaybederek turnuvaya veda etti.