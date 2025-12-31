Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Dünya – Ay kaç kilometre? Dünya – Ay arası mesafe ne kadar, ne kadar sürede gidilir?

        Dünya – Ay kaç kilometre? Dünya – Ay arası mesafe ne kadar, ne kadar sürede gidilir?

        Dünya ile Ay arasındaki mesafe, insanlığın uzay merakının en temel sorularından biri olarak öne çıkıyor. Uzay araştırmaları, astronot yolculukları ve Ay görevleri gündeme geldikçe, iki gök cismi arasındaki uzaklık ve bu mesafenin ne kadar sürede aşılabildiği daha fazla ilgi görüyor. Dünya – Ay arası mesafe sabit değil; Ay'ın yörüngesel hareketi nedeniyle zaman içinde değişiklik gösterebiliyor. Bu yazımızda Dünya – Ay kaç kilometre? Dünya – Ay arası mesafe ne kadar, ne kadar sürede gidilir? Sorularına cevaplar bulacaksınız.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.12.2025 - 09:56 Güncelleme: 31.12.2025 - 09:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Dünya – Ay kaç kilometre?
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Dünya – Ay arası kaç kilometre?

        Dünya ile Ay arasındaki ortalama mesafe yaklaşık 384.400 kilometre olarak kabul ediliyor. Ancak Ay, Dünya etrafında eliptik (oval) bir yörüngede dolandığı için bu mesafe her zaman aynı olmuyor.

        Ay, Dünya’ya en yakın konumdayken (perigee): yaklaşık 363.300 km

        Ay, Dünya’ya en uzak konumdayken (apogee): yaklaşık 405.500 km

        Bu nedenle “Dünya – Ay arası kaç kilometre?” sorusuna verilen cevap, genellikle ortalama 384 bin kilometre şeklinde ifade ediliyor.

        Dünya – Ay arası kaç günde gidilir?

        Dünya’dan Ay’a gitme süresi, kullanılan uzay aracı ve görev planına göre değişiklik gösteriyor. Günümüze kadar yapılan insanlı ve insansız görevler bu sürenin birkaç gün olduğunu ortaya koyuyor.

        Apollo görevleri: Yaklaşık 3 gün

        Modern insansız uzay araçları: 3 ila 5 gün

        Daha düşük yakıt tüketimi için dolaylı yörüngeler izleyen görevlerde: 1–2 hafta veya daha uzun

        Görev türü, hız, yörünge hesaplamaları ve yakıt tasarrufu hedefleri bu süreyi doğrudan etkiliyor.

        Dünya – Ay arası ışık ne kadar sürede gider?

        Işık, saniyede yaklaşık 300.000 kilometre hızla hareket ediyor. Bu hızla bakıldığında:

        Dünya’dan çıkan bir ışık, Ay’a yaklaşık 1,28 saniyede ulaşıyor.

        Bu bilgi, uzay iletişiminde yaşanan gecikmelerin nedenini anlamak açısından da önemli kabul ediliyor.

        Dünya – Ay arası uçakla gidilebilir mi?

        Günümüzde kullanılan yolcu uçaklarının hızı ortalama 800–900 km/saat civarında. Teorik bir hesapla:

        Bir yolcu uçağı Dünya’dan Ay’a hiç durmadan uçabilseydi, bu yolculuk yaklaşık 18–20 gün sürerdi.

        Elbette bu yalnızca teorik bir hesap; mevcut teknolojiyle uçakların uzayda uçması mümkün değil.

        Ay’ın Dünya’dan uzaklaşması mesafeyi etkiliyor mu?

        Bilim insanlarının ölçümlerine göre Ay, her yıl Dünya’dan yaklaşık 3,8 santimetre uzaklaşıyor. Bu durum kısa vadede fark edilmese de milyonlarca yıl sonra Dünya – Ay arasındaki ortalama mesafenin artmasına neden olacak bir süreç olarak kabul ediliyor.

        Dünya – Ay arası mesafenin önemi

        Dünya ile Ay arasındaki mesafe; gelgit olayları, Dünya’nın eksen dengesi ve iklim sistemi üzerinde doğrudan etkili. Aynı zamanda Ay görevlerinin planlanmasında, uzay teknolojilerinin gelişiminde ve gelecekte kurulması planlanan Ay üsleri açısından da kritik bir rol oynuyor.

        Dünya – Ay arası mesafe sabit olmasa da ortalama 384 bin kilometre, modern uzay teknolojileriyle ise birkaç gün içinde aşılabilen bir uzaklık olarak kabul ediliyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Bahar'dan özel performans!

        Evren gizlice Bahar'ı izledi!

        Haberi Hazırlayan: Rıza Gereniz
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Şube müdürünü öldürdü... Kargodan kan damladı!
        Şube müdürünü öldürdü... Kargodan kan damladı!
        İşte 2026 yılı IMEI kayıt ücreti
        İşte 2026 yılı IMEI kayıt ücreti
        Sadece 8 kilo altın bankadan çıktı! Hileli konkordato ile büyük vurgun!
        Sadece 8 kilo altın bankadan çıktı! Hileli konkordato ile büyük vurgun!
        Köprü ve otoyol ücretlerine zam yapıldı
        Köprü ve otoyol ücretlerine zam yapıldı
        Vergi ve harçların artış oranı belli oldu
        Vergi ve harçların artış oranı belli oldu
        4 milyon kişi kaybedildi
        4 milyon kişi kaybedildi
        2025 yılında sporda neler yaşandı?
        2025 yılında sporda neler yaşandı?
        2025'e damga vuran dünyadan haberler
        2025'e damga vuran dünyadan haberler
        2025'te dünyada neler yaşandı?
        2025'te dünyada neler yaşandı?
        Tarımda 2025 nasıl geçti?
        Tarımda 2025 nasıl geçti?
        TV'de kayıp diye aradı sonra boğup katletti! Caniye büyük ceza!
        TV'de kayıp diye aradı sonra boğup katletti! Caniye büyük ceza!
        42 il için uyarı! Yoğun kar yağışı ve sağanak yağmur
        42 il için uyarı! Yoğun kar yağışı ve sağanak yağmur
        Borçlu emeklinin aylığında kesinti
        Borçlu emeklinin aylığında kesinti
        Yüzyıllardır izlerine rastlanmadı...
        Yüzyıllardır izlerine rastlanmadı...
        "Netanyahu Trump görüşmesinden güçlenerek çıktı"
        "Netanyahu Trump görüşmesinden güçlenerek çıktı"
        Mamdani yeni yılın ilk günü göreve başlayacak
        Mamdani yeni yılın ilk günü göreve başlayacak
        Milyonlarca kişiyi yasa boğdular
        Milyonlarca kişiyi yasa boğdular
        İşte dünyadaki en aktif golcüler!
        İşte dünyadaki en aktif golcüler!
        "Yılın son hatasını yapmaya gidiyorum"
        "Yılın son hatasını yapmaya gidiyorum"