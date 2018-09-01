Dünya Barış Günü veya Uluslararası Barış Günü (İngilizce: International Day of Peace), her yıl 21 Eylül tarihinde kutlanan uluslararası bir bayramdır. Böyle bir günde en güzel Dünya Barış Günü mesajlarını göndermek istiyorsanız doğru adrestesiniz. Hem kısa hem resimli Dünya Barış Günü mesajları ve sözleri paylaşabilirsiniz. İşte 2018 yılına özel Dünya Barış Günü mesajları...

DÜNYA BARIŞ GÜNÜ NEDİR?

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, 1981’deki 57. birleşiminde, “Genel Kurul’un açılış günü olan her eylülün üçüncü salı gününü”nü “Uluslararası Barış Günü” ilan etmiştir. Yıllar sonra Genel Kurul'un 7 Eylül 2001 tarih ve A/RES/55/282 sayılı kararı ile 21 Eylül'ü Barış Günü olarak kabul edilmiştir.

Birleşmiş Milletler, Barış Günü'nde, dünya çapında çatışmaların önlenmesi ve barışın tesisi yolunda bilinçlenmeyi amaçlıyor. Her 21 Eylül’de, Birleşmiş Milletler Merkezi’ndeki “Barış Çanı” çalınıyor. Savaşlardaki insani kıyımın anısına Japonya tarafından yaptırılan bu çan, dünyanın tüm kıtalarından çocukların bağışladıkları bozuk paralarla üretildi. Çanın üzerine, “Çok Yaşa Mutlak Barış” yazısı kazındı.

Eskiden Sovyetler Birliği ve Varşova Paktı üyesi ülkeler barış içinde bir dünya mücadelesi görevini hatırlatmak amacıyla Almanya’nın 1939 yılında Polonya’yı işgal ederek İkinci Dünya Savaşı'nı başlattığı tarih olan 1 Eylül’ü “Dünya Barış Günü” olarak ilan etmiştir.

EN GÜZEL DÜNYA BARIŞ GÜNÜ MESAJLARI 2018

Barış, yaşamda uyuşmazlıkların oImasından oluşmaz, ancak onIarın üstesinden gelmekIe sağlanır. Adsız

Barış savaşların son düşüncesidir. WieIand

İnsanoğIu savaşa son vermeIidir. Yoksa savaş insanoğluna son verecektir. John F.Kennedy

Savaş ve hakimiyetin genişletilmesi monarşinin; barış ve ılımlılık ise cumhuriyetin ruhudur. Montesquieu

Ne iyi bir savaş vardır ne de kötü bir barış. B. Franklin

Federalizm, demokrasi için uluslararası birliğin uygulamasından başka bir şey değildir. Federalizm insanın keşfedebildiği tek barış yoludur. Friedrich A.von Hayek

En kötü barış, en haklı savaştan daha iyidir. Cicero

Dünyayı çöle dönüştürdükten sonra adına barış diyecekler.

Yurtta barış, dünyada barış. Mustafa KemaI Atatürk

Barışta oğullar babalarını, savaşta babalar oğullarını gömerler. Krezüs

Dünyada barışı sağlamak isterseniz politikacıları öldürün, yeter. Halklar birbirleriyle anlaşır. Bernard Shaw

Barış nihai amacımızdır. St. Augustine

Kötü barış iyi bir savaştan daha iyidir. Puşkin

İdeal insanIar evrenseldir ama klancı değiIdir. Küçük kafaIı insanlar evrensel değildir ama klancıdır. Konfüçyüs

Barışı korumanın en iyi yolu, savaşa hazır oImaktır. G. Washington

Ben yalnız barışsever değil bir barış savaşçısıyım. İnsanIar savaşa savaş açmadıkları sürece hiçbir şey savaşları ortadan kaldırmayacaktır. Albert Einstein

Barış, her şeyi hazmeden mutluluktur. Victor Hugo

Yılların geçmişine öfkelenme; gençliğe yakışan şeyleri gülümseyerek teslim et geçmişe. Xsentius

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