Dünya Bekarlar günü nedir? 11 Kasım Dünya Bekarlar günü nasıl ortaya çıktı? soruları vatandaşlar tarafından 11 Kasım Pazartesi günü merakla araştırılıyor. Çin'de kutlanan Dünya Bekarlar Günü, alışveriş sitelerinde büyük indirimler ile çılgınlık yaşanıyor. İşte 11 Kasım Dünya Bekarlar Günü'ne dair detaylar...

DÜNYA BEKARLAR GÜNÜ NEDİR?

Dünya Bekarlar Günü ilk kez 1990 yılında Sevgililer Günü karşıtı bir gün olarak ortaya atılmış ve bekarların kendi günlerini kutlayabilmesi için çıkarılmıştı. Bekarlar Gününün 11/11 olarak belirlenmesinin ise Tarih de dört yalnız 1'den oluşan tarih olması nedeniyle Dünya Bekarlar Günü 11 Kasım tarihinde kutlanıyor.

DÜNYA BEKARLAR GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Çin'de 1990'lı yıllarda üniversite öğrencileri tarafından Sevgililer Günü'ne alternatif olarak başlayan 11 Kasım Bekarlar Günü, 2009 yılından bu yana alışveriş festivaline dönüşmüş durumda. Bekarların kendilerine hediye aldığı festivalin ilk yılında Alibaba'dan 8 milyon dolarlık online alışveriş yapılmıştı.

KÖKÜ TEK ÇOCUK POLİTİKASINA DAYANIYOR

Bekarlar Günü etkinliğinin kökü ise Çin'in 1978 yılında uygulamaya başladığı tek çocuk politikasına dayanıyor. Kadın ve erkek nüfus arasındaki farkın giderek açılmasına neden olan bu politika 1 Ocak 2016'da resmi olarak kaldırıldı. Ancak 2020 yılı itibariyle erkek nüfus ile kadın nüfus arasındaki farkın 30 milyonu bulabileceği tahmin ediliyor. Bu da bekar sayısının giderek artmasına yol açıyor.