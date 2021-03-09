Dünya Böbrek Günü'nde Covid-19 uyarısı!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerSağlıkDünya Böbrek Günü'nde Covid-19 uyarısı! - Haberler
ABONE OL

Dünya Böbrek Günü'nde Covid-19 uyarısı!

Covid-19’un ilk görülmeye başlandığı günden bu yana bulaş durumu, tedavi protokolleri, aşı ve sonrasında mutasyon ile varyasyona kadar uzanan birçok gündem maddesi, tüm dünyayı meşgul etti ve etmeye devam ediyor. Tüm bu gündem maddelerinin gölgesinde ise sıklıkla olası organ hasarları yer aldı

Dünya Böbrek Günü'nde Covid-19 uyarısı! - Haberler
Dünya Böbrek Günü'nde Covid-19 uyarısı!
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

Tüm dünyada her yıl Mart ayının ikinci Perşembe günü, çeşitli etkinliklerle ele alınan Dünya Böbrek Günü için, Türk Böbrek Vakfı’nın 2021 yılı gündemi ‘Covid-19 ilişkili Kronik Böbrek Yetmezliği’ oldu.

Geçtiğimiz yıllarda kalabalıklar içerisinde böbrek sağlığının korunmasına yönelik sayısız etkinlik ve çalışmayı hayata geçiren Türk Böbrek Vakfı, pandemi sonrası son dönem kronik böbrek yetmezliği artışının endişe verici boyutlara ulaşabileceğine ve alınabilecek önlemlere dikkat çekmeyi amaçlıyor.

Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk, “Covid-19’un farklı organlarda sekel bırakabileceği tıp camiasında zaman zaman dile getirildi. Vakfımızın nefrologlardan oluşan tıp üyelerinin yaptığı gözlemler ve dünyada yapılan farklı bilimsel çalışmalar, Covid geçirmiş, akut böbrek hasarı yaşamış kişilerin, pandemi sonrasında diyaliz hastası adayı olabileceğine işaret ediyor. Bazı vakalarda bu durumun böbrek nakline kadar gidebileceğini söyleyebiliriz. Bu ciddi risk tablosundan dolayı tüm sağlıklı bireylerin kişisel hijyenlerine dikkat etmeleri, maske ve mesafe kurallarına uymaları, bu hastalığa yakalanmamaları konusunda uyarıyoruz. Hiç kimse ‘aman etkisi azaldı, grip gibi 15 gün yatarım hayatıma devam ederim’ demesin. Hastalığın uzun vadede yaratacağı kronik hastalıklar önlemleri elden bırakmamayı gerektiriyor” dedi.

Erk, “Covid’in tedavi süreci içinde ve sonrasında sıklıkla görülebilen akut böbrek yetersizliği, son dönem kronik böbrek yetersizliğinin önemli nedenlerinden biri. Bu tabloda, hastalığın uzun vadede kronik böbrek yetersizliği ve diyaliz hastası sayısında önemli artışa neden olacağını söyleyebiliriz. Böbrekler üzerine dolaylı olabilecek bu etki, ancak önümüzdeki yıllarda rakamsal verilerle ortaya konulabilecektir” dedi.

HER 5 YETİŞKİNDE BİRİ, HER 3 ÇOCUKTAN BİRİ AKUT BÖBREK YETERSİZLİĞİ YAŞIYOR

DÜZENLİ NEFROLOG KONTROLÜ ŞART!

TBV Başkanı Timur Erk; “Bugüne kadar yapılan çalışmalarda, hastaneye yatan her 5 yetişkinden birinin ve her 3 çocuktan birinin akut böbrek yetersizliği yaşadığının altını çiziyor ve koruyucu hekimlik ile alınacak erken teşhisin hastalıkların yükünü önemli ölçüde azaltacağını dikkat çekiyor.

TBV Başkanı Erk, “Kanada’da yapılan bir araştırmaya göre, akut böbrek yetersizliği yaşayan hastalarda son dönem kronik böbrek yetersizliği gelişme riski, akut böbrek yetersizliği veya KBH olmayan hastalarla karşılaştırıldığında sekiz kat daha fazladır. Bu çalışmalar, yaşadığımız süreçte bireysel korunmanın ve koruyucu hekimliğin ne denli önemli olacağını gösteriyor. Bu sebeple covid tedavisi olmuş, Akut böbrek yetersizliği yaşamış ve hastanede tedavi görmüş kişilerin, tedavi sonrası düzenli olarak nefroloji uzmanı kontrolünü ihmal etmemeleri ve bu tip hastaların kan basıncı kontrolleri ile ilaç kullanımlarının izlenmesi, halk sağlığı açısından önemlidir” dedi.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

BUNLARA DA BAKABİLİRSİNİZ

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Sinop'ta risk tavan! Son dakika kararları: Bahçeye çıkmak yasak, 24 saat...
SAĞLIKÇok yüksek riskli o ilde kırmızı alarm!
Corona virüs belirtileri nelerdir? Vaka sayısı artıyor! İşte gün gün koronavirüs belirtileri
SAĞLIKCorona virüs belirtileri nedir?
Koronavirüs nedeniyle bir gözünü kaybetti - Haberler
SAĞLIKKorona sebep oldu! "2 ay sonra tamamen karardı"
KIRMIZI ALARM! Son dakika: Ankara'da "korkutucu" rsik artıyor
SAĞLIKTedirgin etti! Korkutucu günler vurgusu!
İstanbul'un en büyük koronavirüs test laboratuvarı
SAĞLIKİşte İstanbul'un en büyük koronavirüs test ...
ŞOKE ETTİ! Tatlı sularda büyük tehlike! İçme suyuna dahi karışabilir - Haberler
SAĞLIKİçme suyunda büyük tehlike!
Koronavirüs bir yılda 12 bin mutasyon geçirdi
SAĞLIKKorona bir yılda 12 bin mutasyon geçirmiş!
Bilim insanları açıkladı! Diş eti rahatsızlığı olanlara koronavirüs uyarısı! - Haberler
SAĞLIKBilim insanları açıkladı! O kişilere korona uyarısı... ...
Son dakika 9 Mart Koronavirüs tablosu açıklanıyor... Bugünkü corona virüsü vaka sayısı kaç? Güncel tablo
SAĞLIKİşte Koronavirüs vaka ve vefat sayısı
ABD'de Kovid-19 aşılarının tamamını yaptırmış olanlar maskesiz bir araya gelebilecek
SAĞLIKABD'de aşılarını yaptıranlar maskesiz bir araya ...