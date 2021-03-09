Dünya Böbrek Günü'nde Covid-19 uyarısı! 0:00 / 0:00

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Tüm dünyada her yıl Mart ayının ikinci Perşembe günü, çeşitli etkinliklerle ele alınan Dünya Böbrek Günü için, Türk Böbrek Vakfı’nın 2021 yılı gündemi ‘Covid-19 ilişkili Kronik Böbrek Yetmezliği’ oldu.

Geçtiğimiz yıllarda kalabalıklar içerisinde böbrek sağlığının korunmasına yönelik sayısız etkinlik ve çalışmayı hayata geçiren Türk Böbrek Vakfı, pandemi sonrası son dönem kronik böbrek yetmezliği artışının endişe verici boyutlara ulaşabileceğine ve alınabilecek önlemlere dikkat çekmeyi amaçlıyor.

Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk, “Covid-19’un farklı organlarda sekel bırakabileceği tıp camiasında zaman zaman dile getirildi. Vakfımızın nefrologlardan oluşan tıp üyelerinin yaptığı gözlemler ve dünyada yapılan farklı bilimsel çalışmalar, Covid geçirmiş, akut böbrek hasarı yaşamış kişilerin, pandemi sonrasında diyaliz hastası adayı olabileceğine işaret ediyor. Bazı vakalarda bu durumun böbrek nakline kadar gidebileceğini söyleyebiliriz. Bu ciddi risk tablosundan dolayı tüm sağlıklı bireylerin kişisel hijyenlerine dikkat etmeleri, maske ve mesafe kurallarına uymaları, bu hastalığa yakalanmamaları konusunda uyarıyoruz. Hiç kimse ‘aman etkisi azaldı, grip gibi 15 gün yatarım hayatıma devam ederim’ demesin. Hastalığın uzun vadede yaratacağı kronik hastalıklar önlemleri elden bırakmamayı gerektiriyor” dedi.

Erk, “Covid’in tedavi süreci içinde ve sonrasında sıklıkla görülebilen akut böbrek yetersizliği, son dönem kronik böbrek yetersizliğinin önemli nedenlerinden biri. Bu tabloda, hastalığın uzun vadede kronik böbrek yetersizliği ve diyaliz hastası sayısında önemli artışa neden olacağını söyleyebiliriz. Böbrekler üzerine dolaylı olabilecek bu etki, ancak önümüzdeki yıllarda rakamsal verilerle ortaya konulabilecektir” dedi.

HER 5 YETİŞKİNDE BİRİ, HER 3 ÇOCUKTAN BİRİ AKUT BÖBREK YETERSİZLİĞİ YAŞIYOR

DÜZENLİ NEFROLOG KONTROLÜ ŞART!

TBV Başkanı Timur Erk; “Bugüne kadar yapılan çalışmalarda, hastaneye yatan her 5 yetişkinden birinin ve her 3 çocuktan birinin akut böbrek yetersizliği yaşadığının altını çiziyor ve koruyucu hekimlik ile alınacak erken teşhisin hastalıkların yükünü önemli ölçüde azaltacağını dikkat çekiyor.

TBV Başkanı Erk, “Kanada’da yapılan bir araştırmaya göre, akut böbrek yetersizliği yaşayan hastalarda son dönem kronik böbrek yetersizliği gelişme riski, akut böbrek yetersizliği veya KBH olmayan hastalarla karşılaştırıldığında sekiz kat daha fazladır. Bu çalışmalar, yaşadığımız süreçte bireysel korunmanın ve koruyucu hekimliğin ne denli önemli olacağını gösteriyor. Bu sebeple covid tedavisi olmuş, Akut böbrek yetersizliği yaşamış ve hastanede tedavi görmüş kişilerin, tedavi sonrası düzenli olarak nefroloji uzmanı kontrolünü ihmal etmemeleri ve bu tip hastaların kan basıncı kontrolleri ile ilaç kullanımlarının izlenmesi, halk sağlığı açısından önemlidir” dedi.