Haberler Gündem DÜNYA ÇOCUK HAKLARI GÜNÜ MESAJLARI | Anlamlı, kısa ve uzun 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü sözleri ve mesajlarını paylaşın!

Anlamlı, kısa ve uzun 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü sözleri ve mesajlarını paylaşın! Dünya Çocuk Hakları Günü her 20 Kasım'da çocukların haklarını vurgulamak ve korumak amacıyla dünya genelinde çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. 1989 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından, Çocuk Haklarına Dair Sözleşme'nin kabul edildiği tarih olarak belirlenen 20 Kasım'da Dünya Çocuk Hakları Günü mesajları ve sözleri paylaşılıyor. İşte anlamlı, kısa ve uzun 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü sözleri ve mesajları... Habertürk Giriş: 20.11.2023 - 15:22 Güncelleme: 20.11.2023 - 15:22 facebook

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Anlamlı, kısa ve uzun Dünya Çocuk Hakları Günü sözleri ve mesajları 20 Kasım günü paylaşılmaya başlandı. Çocukların yaşam, sağlık, eğitim, oy hakkı ve güvenlik gibi birçok temel hakkını güvence altına alan Çocuk Haklarına Dair Sözleşme'nin kabul edildiği 20 Kasım 1989 tarihi her yıl Dünya Çocuk Hakları Günü olarak kutlanıyor. Siz de Anlamlı, kısa ve uzun 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü sözleri ve mesajlarını sosyal medya hesaplarından paylaşarak bu önemli güne dikkat çekebilirsiniz. İşte 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü mesajları...

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20 KASIM DÜNYA ÇOCUK HAKLARI GÜNÜ MESAJLARI "Bugün, çocukların haklarını kutlamak ve onların güvenli, sağlıklı ve sevgi dolu bir çevrede büyüme hakkını vurgulamak için bir gün değil, her gün çocuk haklarına saygı göstermeliyiz. #DünyaÇocukHaklarıGünü" "Bugün, çocuklara adil bir gelecek sunma sözü veriyoruz. Onların haklarına saygı göstermek, daha güzel bir dünya inşa etmenin ilk adımıdır. #ÇocukHakları #20Kasım"