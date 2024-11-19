19 Kasım Dünya Erkekler Günü nedir, neden kutlanır? Dünya Erkekler Günü kutlu olsun mesajları
Dünya Erkekler Günü, cinsiyetler arasında dengeyi güçlendirmek ve erkeklerin karşılaştığı fiziksel, zihinsel ve duygusal sorunlara dikkat çekmek amacıyla ilan edilmiştir. Bireylerin ve toplulukların bir araya gelerek erkeklerin yaşam kalitesini iyileştirmek için çözüm aradığı anlamlı bir platform sunar. Peki, Dünya Erkekler Günü nasıl ortaya çıktı? İşte, detaylar...
Dünya Erkekler Günü, her yıl 19 Kasım’da erkeklerin yaşamlarındaki zorluklara dikkat çekmek ve topluma yaptıkları katkıları kutlamak amacıyla kutlanır. 6 farklı amacı benimseyen bu özel günde hem erkekler hem de kadınlar için daha adil ve destekleyici bir toplumun inşasına katkı sağlanır. Peki, Dünya Erkekler Günü nasıl ortaya çıktı, 6 amaç nedir? İşte, detaylar...
DÜNYA ERKEKLER GÜNÜ NEDİR?
Uluslararası Erkekler Günü ( IMD ), ebeveyn sorunları, taciz, evsizlik, intihar ve şiddet dahil olmak üzere erkeklerin karşılaştığı birçok sorun için küresel bir farkındalık günüdür ve her yıl 19 Kasım'da kutlanır.
Uluslararası Erkekler Günü; ulusa, birliğe, topluma, topluluğa, aileye, evliliğe ve çocuk bakımına yaptıkları katkılar nedeniyle çocuk ve yetişkin erkeklerin başarılarını ve katkılarını kutlamak için bir fırsattır.
ERKEKLER GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?
Dünya Erkekler Günü olarak da bilinmektedir. İlk olarak Prof. Dr. Thomas Oaster tarafından 7 Şubat 1992 tarihinde dile getirilmiştir bir projedir. Resmi olarak ise kabul edilmesi ve kutlanması ise ilk defa 1999 yılında Trinidad-Tobago Cumguriyeti'nde gerçekleşmiştir.
Uluslararası Erkekler Günü, günümüzde yetmişin üzerinde ülkede tarafından desteklenmekte ve kutlanmaktadır. Dünya Erkekler Günü, UNESCO'da da dile getirilmiş ve Ingenborg Breines Kadın ve Barış Kültür Müdürü tarafından "Bu mükemmel bir fikir ve bazı cinsiyet dengelerini bize verecektir" sözleri ile desteklemiştir.
2016 yılı itibarıyla aşağıdaki ülkeler Dünya Erkekler Günü'nü resmi olarak kabul etmiş ve kutlamaktadır:
Amerika Birleşik Devletleri, Antigua ve Barbuda, Avustralya, Avusturya, Bosna Hersek, Botsvana, Burundi, Çin, Danimarka, Fransa, Gana, Güney Afrika, Grenada, Hırvatistan, Hindistan, İrlanda, İtalya, Jamaika, Kanada, Cayman Adaları, Küba, Man Adası, Macaristan, Malta, Nijerya, Norveç, Pakistan, Romanya, Saint Kitts ve Nevis, Saint Lucia, Singapur, Şeyseller, Tanzanya, Trinidad-Tobago, Ukrayna, İngiltere, Zimbabve.
DÜNYA ERKEKLER GÜNÜ'NÜN AMACI NEDİR?
- Olumlu erkek rol modellerini teşvik etmek; sadece film yıldızları ve sporcular değil, aynı zamanda düzgün, dürüst bir hayat yaşayan sıradan, işçi sınıfından erkek rollerinin iyiliğine dikkat çekmek.
- Erkeklerin topluma, topluluğa, aileye, evliliğe, çocuk bakımına ve çevreye olan olumlu katkılarını kutlamak.
- Erkeklerin sosyal, duygusal, fiziksel ve ruhsal sağlık ve refahına odaklanmak.
- Sosyal hizmetler, toplumsal tutum ve beklentiler ve hukuk alanlarında erkeklere yönelik ayrımcılığı vurgulamak.
- Cinsiyetler arası ilişkileri iyileştirmek ve cinsiyet eşitliğini teşvik etmek.
İnsanların güvende olabileceği ve tam potansiyellerine ulaşabilecekleri daha güvenli, daha iyi bir dünya yaratmak.
DÜNYA ERKEKLER GÜNÜ KUTLU OLSUN MESAJLARI
- Sağlıklı, mutlu ve başarılı bir hayat dileğiyle tüm erkeklerin Dünya Erkekler Günü kutlu olsun!
- Ailede, işte ve toplumda her zaman en iyisini yapan erkeklerimizin bu özel günü kutlu olsun!
- Dünya Erkekler Günü, erkek sağlığını ve başarılarını kutlamak için bir fırsat! Tüm erkeklere sevgi ve saygılarımızla.
- Toplumumuzun güçlü direkleri olan erkeklerin, emekleri ve katkıları için teşekkür ederiz. Dünya Erkekler Günü kutlu olsun!
- Hayata kattığınız değer ve emeğinizle her zaman takdiri hak ediyorsunuz. Erkekler Günü’nüz kutlu olsun!
- Pozitif erkeklik, ilham veren babalar ve dostluklar için bugün sizin gününüz! Dünya Erkekler Günü’nü kutlarız.
- Sağlığınızı, mutluluğunuzu ve değerlerinizi her zaman korumanız dileğiyle, Erkekler Günü kutlu olsun!
- Tüm erkeklere yaşamın her alanında başarılar ve mutluluklar dileriz. Dünya Erkekler Günü’nüz kutlu olsun!
- Emeğiniz ve sevginizle hayatı güzelleştiren tüm erkeklerin bu özel günü kutlu olsun!
- Bugün, sizlerin başarılarını ve katkılarınızı takdir etme günü! Dünya Erkekler Günü’nüzü en içten dileklerle kutlarız.