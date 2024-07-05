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        Haberler Televizyon 'Dünya Güzellerim Tatilde'nin yeni bölüm tanıtımı yayınlandı

        'Dünya Güzellerim Tatilde'nin yeni bölüm tanıtımı yayınlandı

        SHOW TV'de ekrana gelen, yapımcılığını Bloom Medya'nın üstlendiği, Bülent Ersoy, Banu Alkan, Safiye Soyman ve Seray Sever'in yer aldığı 'Dünya Güzellerim Tatilde'nin yeni bölüm tanıtımı yayınlandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.07.2024 - 09:38 Güncelleme: 05.07.2024 - 09:51
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        Yeni bölüm tanıtımı yayınlandı
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        '‘Dünya Güzellerim Tatilde'de ünlü isimler kapanmak üzere olan bir oteli yeniden hayata döndürmek için görev başına geçiyor.

        Oteli, müşterilerle doldurmak için tüm imkânlarını kullanacak olan Bülent Ersoy, Banu Alkan, Safiye Soyman ve Seray Sever, her hafta kendilerine verilen görevleri başarıyla tamamlamak için tatlı bir rekabete giriyor.

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        Her hafta görevlerin dağıtılacağı 'Dünya Güzellerim Tatilde’de bölüm sonunda verilecek puanlarla bir sonraki haftanın otel müdürü belli oluyor.

        Tanıtımda ekrana gelen renkli görüntüler çok eğlenceli bir bölümün sinyallerini veriyor.

        ‘Dünya Güzellerim Tatilde’ yeni bölümüyle 11 Temmuz Perşembe akşamı saat 20.00’de SHOW TV’de!

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Dünya Güzellerim Tatilde
        #Banu Alkan
        #Bülent Ersoy
        #seray sever
        #Safiye Soyman
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