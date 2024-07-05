'Dünya Güzellerim Tatilde'nin yeni bölüm tanıtımı yayınlandı

'‘Dünya Güzellerim Tatilde'de ünlü isimler kapanmak üzere olan bir oteli yeniden hayata döndürmek için görev başına geçiyor.

Oteli, müşterilerle doldurmak için tüm imkânlarını kullanacak olan Bülent Ersoy, Banu Alkan, Safiye Soyman ve Seray Sever, her hafta kendilerine verilen görevleri başarıyla tamamlamak için tatlı bir rekabete giriyor.

REKLAM

Her hafta görevlerin dağıtılacağı 'Dünya Güzellerim Tatilde’de bölüm sonunda verilecek puanlarla bir sonraki haftanın otel müdürü belli oluyor.