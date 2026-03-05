Dünya Hürmüz Boğazı’na alternatifler arıyor: Farklı Rotalar var mı? Uzmanlar Habertürk’e açıkladı

Günde 20 milyon varilin geçtiği Hürmüz Boğazı, dünya petrol ticaretinin kalbinde yer alıyor. İran'ın, jeopolitik dengelerin kritik geçiş noktası olan Hürmüz Boğazı'nı kapatması ekonomik endişeleri de beraberinde getirdi.

İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Filiz Katman ve Türkiye İhracatçılar Meclisi 4. Dönem Başkanı İsmail Gülle, alternatif rotalara ilişkin Habertürk’e açılamalarda bulundu.

“BU SAVAŞ BİR KORİDORLAR SAVAŞIDIR”

Savaşın bir koridorlar savaşı olduğunu ifade eden Katman, “Enerji ve mal ve hizmetlerin hangi ülkeler üzerinden dünya pazarlarına gideceği üzerine bir rekabet görüyoruz. Dünyanın dar boğazları geçitleri çok önemli Hürmüz Boğazı dünya enerji tedariğinin yüzde 20 sinin geçtiği bir yer bu bir koridorlar savaşı ve bu daha başlangıç. Hürmüzde sigorta maliyetleri çok arttığı için sigorta firmaları orayı sigortalamayacaklarını söyledikleri için Hürmüz şu anda tercih edilmiyor.

“CEYHAN HATTINDA CİDDİ HAZIRLIKLAR VAR"

Katman, “Ceyhan’da altyapı açısından da ciddi bir hazırlık var iki tane boru hat üzerinden gelen petrolün güvenliği söz konusu böyle bir tecrübesi de var.” diye konuştu.

“TÜRKİYE ÜZERİNDEN LOJİSTİK KARA HATLARIYLA TAŞIMACILIK SAĞLANABİLİR”

Gülle ise, “O bölgenin ihtiyacı olan gemileri gıdadır ilaçtır. Diğer emtialarla bunların sağlanması gerekiyor. Bunların akışının da kesilmesi ya da daha maliyetli şekilde alternatif yollarla ulaşması her iki tarafı da ciddi şekilde etkileyecektir. Hürmüz Boğazı’nın kapanması ve savaşın uzun sürmesi halinde bize alternatif iki seçenek çıkıyor. Birincisi Suudi Arabistan’daki limanın kullanılması, ikincisi Türkiye üzerinden lojistik kara hatlarıyla taşımacılığın sağlanması. Ceyhan hattı ve diğer enerji koridoru faktörleriyle Türkiye bu konuda belki önemli bir fayda sağlayabilir.” açıklamasında bulundu.