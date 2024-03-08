4. NOMADLAND

2020 yılı yapımı bu filmde Büyük Ekonomik Durgunluk'ta her şeyini kaybettikten sonra günümüzün göçebesi olarak yaşayan ve Batı Amerika'da bir yolculuğa çıkan altmışlı yaşlarındaki bir kadının hayatı anlatılıyor. 1 saat 47 dakika uzunluğundaki 3 Oscar kazanan bu film, Chloe Zhao tarafından yönetildi. Zhao, en iyi film dalında Oscar ödüllü yönetmenlik yapan ikinci kadın oldu. Bununla birlikte bir yılda 4 adaylık alan ilk kadın oldu ve bu başarıya ulaşan 9. kişi oldu. Ayrıca Nomadland, bir kadın tarafından yönetilen ve en iyi film ödülünü alan 2. film oldu.

IMDb puanı: 7.3/10