Kadın yönetmenler tarafından çekilmiş IMDb puanı yüksek 10 film önerisi!
Son zamanlarda kadın yönetmenlerin elinden çıkan filmler, hem eleştirmenlerden hem de izleyicilerden yüksek puanlar alarak dikkatleri üzerine çekebiliyor. Peki, Matrix ve American Psycho gibi bilinen birçok filmin yönetmeninin kadın olduğunu biliyor muydunuz? İşte, sizin için 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde izleyebileceğiniz yüksek puanlarıyla dikkat çeken 10 kadın yönetmenin filmi...
Sinema sektöründe insanlar tarafından genellikle erkekler yönetmenler bilinse de öne çıkan kadın yönetmenler de vardır. Dünya Kadınlar gününün kutlanması vesilesiyle kadınların sinema dünyasındaki varlığını vurgulamak adına öne çıkan kadın yönetmenlerin filmlerini derledik. İşte, kadın yönetmenler tarafından çekilmiş 10 filme dair detaylar...
1. AMERICAN PSYCHO (AMERİKAN SAPIĞI)
2000 yılı yapımı American Psycho birçok insanın bildiği kült filmlerdendir. Ancak çoğu kişinin bilmediği, 80'lerin Wall Street kültürüne ilişkin karanlık yorumun Marry Harron adlı bir kadın tarafından yönetildiğidir. Film, Patrick Bateman'ın (canlandıran: Christian Bale) iş arkadaşlarından saklamaya çalıştığı psikopat eğilimlerini konu alıyor. Bret Easton Ellis'in aynı isimli romanından uyarlama olan bu film, 1 saat 42 dakikadır.
IMDb puanı: 7.6/10
2. MATRIX SERİSİ
Matrix serisi, film piyasasındaki en ünlü serilerden biridir. Lana Wachowski ve Lilly Wachowski tarafından yazılıp yönetilen filmin başrolünde ise Keanu Reeves yer alıyor. Ayrıca son film hariç tüm seri bu iki kadın yönetmen tarafından yönetildi, son film ise sadece Lana Wachowski tarafından yönetildi. 4 Oscarı bulunan film, güzel bir yabancının bilgisayar korsanı Neo'yu korkunç bir yeraltı dünyasına götürdüğünde şok edici gerçeği keşfetmesini konu alır. 2 saat 9 dakika uzunluğundadır.
IMDb puanı: 8.7/10
3. WONDER WOMAN
2017 yılında yayınlanan ve başrolünü Gal Gadot’un üstlendiği bu süperkahraman filminde bir pilot kaza yapıp dış dünyada bir çatışma yaşandığını söyleyince eğitim gören Amazon savaşçısı Diana, bir savaşa katılmak için evinden ayrılır ve gerçek kaderini keşfeder. Patty Jenkins tarafından yönetilen ve 2 saat 21 dakika süren bu film, en çok hasılat yapan filmlerin arasındadır.
IMDb puanı: 7.3/10
4. NOMADLAND
2020 yılı yapımı bu filmde Büyük Ekonomik Durgunluk'ta her şeyini kaybettikten sonra günümüzün göçebesi olarak yaşayan ve Batı Amerika'da bir yolculuğa çıkan altmışlı yaşlarındaki bir kadının hayatı anlatılıyor. 1 saat 47 dakika uzunluğundaki 3 Oscar kazanan bu film, Chloe Zhao tarafından yönetildi. Zhao, en iyi film dalında Oscar ödüllü yönetmenlik yapan ikinci kadın oldu. Bununla birlikte bir yılda 4 adaylık alan ilk kadın oldu ve bu başarıya ulaşan 9. kişi oldu. Ayrıca Nomadland, bir kadın tarafından yönetilen ve en iyi film ödülünü alan 2. film oldu.
IMDb puanı: 7.3/10
5. LITTLE WOMEN (KÜÇÜK KADINLAR)
Greta Gerwig tarafından yönetilen 2019 yapımı bu filmde hayatta çok farklı şeylere özlem duyan dört kız kardeşin hikayesini anlatılıyor. Emma Watson, Saoirse Ronan, Timothée Chalamet gibi oyuncuların rol aldığı, Louisa May Alcott'ın klasiğinden uyarlanan ve 2 saat 15 dakika uzunluğundaki bu film, 1 Oscar kazandı.
IMDb puanı: 7.8/10
6. LOST IN TRANSLATION (BİR KONUŞABİLSE)
2003 yapımı bu film, yönetmen Sofia Coppola'nın "romantik melankolinin" havasını yakalamayı amaçladığı bir filmdir. Yaşlanan ve bitkin bir film yıldızı Bob Harris (Bill Murray) ve kararsız yeni evli Charlotte'un (Scarlett Johansson) rol aldığı bu film, onların Tokyo'daki şans eseri karşılaşmalarını anlatıyor. Yayınlandığı yılda Sofia Coppola yazarlık, yönetmenlik, yapımcılık dallarında aday gösterilen ilk kadın ve en iyi yönetmen ödülüne layık görülen ilk Amerikalı kadın oldu.
IMDb puanı: 7.7/10
7. WE NEED TO TALK ABOUT KEVIN (KEVIN HAKKINDA KONUŞMALIYIZ)
Lynne Ramsay tarafından yönetilen bu film, giderek tuhaf ve tehlikeli şeyler yapan sorunlu çocuğunu sevmekte zorlanan Eva’yı konu alıyor. Gizem ve gerilim türündeki bu 2011 yapımı film annelik, suçluluk, suçlama, affetme ve manipülasyonla ilgili konulara yer veriyor. Başrollerinde Tilda Swinton ve Ezra Miller gibi oyuncuların bulunduğu bu film 1 saat 52 dakikadır.
IMDb puanı: 7.5/10
8. THE HURT LOCKER (ÖLÜMCÜL TUZAK)
Kathryn Bigelow tarafından yönetilen 2008 yapımı filmde Irak Savaşı sırasında, yakın zamanda ordunun bomba imha ekibine atanan bir çavuşun, işini başına buyruk bir şekilde yürütme şekli nedeniyle ekip arkadaşlarıyla anlaşmazlığa düşmesi anlatılıyor. Resim, yönetmen, orijinal senaryo, film kurgusu, ses miksajı ve ses kurgusu alanlarında toplamda 6 Oscar kazanan bu film 2 saat 11 dakika sürüyor. Bigelow, en iyi yönetmen ödülünü kazanan ilk kadın olarak tarihe geçti ve ilk kez kadın yönetmenli bir film adaylık sıralamasında başı çekti.
IMDb puanı: 7.5/10
9. LITTLE MISS SUNSHINE (KÜÇÜK GÜN IŞIĞIM)
2 Oscarı bulunan film, küçük kızlarını güzellik yarışmasında finale çıkarmaya kararlı bir ailenin VW otobüsleriyle ülke çapında bir yolculuğa çıkmasını konu alıyor. 2006 yapımı olan bu filmin yönetmen koltuğunda, R.E.M. ve Oasis gibi sanatçılarla çalışan bir çift olan Jonathan Dayton ve Valerie Faris yer alıyor. Film, Sundance Film Festivali'nde gösterime girdikten sonra gişede büyük başarı elde etti: 8 milyon dolarlık bir bütçeyle 100 milyon doların üzerinde gelir elde etti.
IMDb puanı: 7.8/10
10. THE POWER OF THE DOG (KÖPEĞİN PENÇESİ)
1920'lerin Montana'sında geçen aile dramı konulu filmde, vadideki en büyük çiftliğin sahibi iki erkek kardeşin hikâyesi anlatılıyor. 2021 yapımı bu filmin başrolünde Sherlock dizisinden bilinen Benedict Cumberbatch, Kirsten Dunst gibi oyuncular yer alıyor. Bununla birlikte, Jane Campion bu film sayesinde en iyi yönetmen Oscar’ını kazanan 3. kadın oldu. İki kez yönetmenliğe aday gösterilen Campion bir yıl içinde üç kez adaylık alan dördüncü kadın oldu. Film 2 saat 6 dakika uzunluğundadır.
IMDb puanı: 6.8/10
Kaynak: Collider, Variety, Vogue, Screen Rant, IMDb
Fotoğraf kaynakları: IMDb