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        Haberler Kültür-Sanat Müzik Dünya Kadınlar Günü'ne özel konserler

        Dünya Kadınlar Günü'ne özel konserler

        Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü bünyesindeki sanat birimleri ile İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Samsun, Adana gibi birçok ilde gerçekleştireceği konser, sergi ve etkinliklerle kutluyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.03.2025 - 18:38 Güncelleme: 07.03.2025 - 18:38
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        Dünya Kadınlar Günü'ne özel konserler
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        Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü, 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü özel programlarla kutluyor! İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Samsun, Adana gibi birçok ilde gerçekleştirecek konser, sergi ve etkinliklerle kadına dair farkındalıklara sanatın ve müziğin eşsiz diliyle anlam yüklüyor…

        Kadın ressamlardan ve kadına dair konularla eserine değer yükleyen önemli sanatçıların eserlerinden oluşan değerli seçkilerin yer aldığı sergiler Ankara- İzmir Resim ve Heykel Müzelerin de sanatseverlerle buluşuyor.

        Kadın sanatçılardan kadın türkülerine, kadın bestekarlardan tangolara Yeşilçam'a, senfoni ile aryalara, Türk dünyasında kadına dair gibi müziğin zengin seslenişlerinden oluşan geniş bir yelpazede konserlerin programı şöyle:

        •Ankara Devlet Türk Halk Müziği Korosu (8 Mart / CSO Ada Tarihi Salon)

        ‘’KADININ TÜRKÜSÜ’’

        Canan Çal, Elif Kayacan, Gülten Kanlı, Pelin Karakuş, Nilgün Kızılcı, Zeynep Koparal yurdun her yöresinden birbirinden güzel Türküler seslendirecek.

        • Ankara Türk Dünyası Müzik Topluluğu (7 Mart / CSO Ada Bankkart Mavi Salon)

        ‘’TÜRK DÜNYASINDA KADIN’’

        Türk dünyası coğrafyasında kadına dair ve Türk Alp kadını motifini öne çıkaran seçkin müzik eserleri topluluk solistleri ve saz sanatçılarının yorumları ile sahnelenecek.

        • Samsun Devlet Klasik Türk Müziği Korosu (7 Mart / AKM Zehra Yıldız Salonu)

        "KADIN BESTEKÂRLAR KONSERİ"

        Türk Musikisine gönül vermiş ve çok değerli kadın bestekârlarımızdan, Leyla Saz, Melahat Pars, Nihal Erkutun, Neveser Kökdeş, Tanbûri Faize Ergin, Nimet Hanım, Safiye Ayla, Sevim Şengül, Hacı TahsineHanım, Mehveş Dolay, Kevser Hanım'ın birbirinden güzel eserleri müzikseverlerle buluşacak.

        • Bursa Devlet Klasik Türk Müziği Korosu (10 Mart / Ahmet Vefik Paşa Devlet tiyatrosu Salonu)

        • İstanbul Devlet Modern Folk Müzik Topluluğu (8 Mart / AKM Türk Telekom Opera Salonu

        Salon Alt Fuaye)

        8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜNE ÖZEL TANGOLARDAN YEŞİLÇAM’A

        Eda Karaytuğ, Jülide Karan ve İrem Sağer seyircileri tangolardan Yeşilçam'ın unutulmaz şarkılarına bir yolculuğa çıkaracak.

        • Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ( 8 Mart / CSO Ada Bankkart Mavi Salon)

        CUMHURBAŞKANLIĞI SENFONİ ORKESTRASI DİNÇER ÖZER İLE DÜNYA KADINLAR GÜNÜ ÖZEL KONSERİ “Dinçer ÖZER ile RİTMİK SÖYLESİ”

        • İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası (7 Mart / AKM Türk Telekom Opera Salonu Salon)

        İSTANBUL DEVLET SENFONİ ORKESTRASI DENİZBANK KONSERLERİ KADINLAR GÜNÜ KONSERİ

        “Ravel’i̇n 150. Doğum Yıldönümü Anısına”

        • Antalya Devlet Senfoni Orkestrası (7 Mart / AKM Aspendos Salonu)

        ‘’DÜNYA KADINLAR GÜNÜ ÖZEL KONSERİ’’

        • İzmir Devlet Senfoni Orkestrası (7 Mart / Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi)

        "DÜNYA KADINLAR GÜNÜ KONSERİ’’

        • Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası (7 Mart / Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu)

        8 MART "DÜNYA EMEKÇİ KADINLAR GÜNÜ"KONSERİ

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        #Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü
        #8 Mart Dünya Kadınlar Günü
        #konser
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