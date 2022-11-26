1 MİLYON KİŞİ ŞARKIYI BEĞENMEDİ!

Dünya Kupası 2022 resmi şarkısı Tukoh Taka yayımlandığı andan itibaren bu yana 35 milyon izlenme aldı. Dünyaca ünlü şarkıda İngilizce, Arapça ve İspanyolca sözler seslendirildi ancak gözler Shakira’yı aradı.