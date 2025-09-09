Dünya Kupası Elemeleri Fransa- İzlanda maçıyla devam ediyor. İlk oynanan grup maçlarında iki takımda galip geldi. Bu karşılaşmada ise Fransa favori durumda. Öte yandan İzlanda zorlu deplasmandan puan ve puanlar çıkararak sürpriz arıyor. İşte karşılaşmanın detayları...