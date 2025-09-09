Fransa- İzlanda maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Dünya Kupası Elemelerinde Fransa- İzlanda'yı konuk ediyor. Hatırlanacağı üzere Fransa ilk karşılaşmada Ukrayna deplasmanından 2-0 galip ayrılmış, üç puanı hanesine yazdırmıştı. Fransızlar, İzlanda karşısında da galip gelerek puanını altıya yükseltmek istiyor. Peki, Fransa- İzlanda maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Dünya Kupası Elemeleri Fransa- İzlanda maçıyla devam ediyor. İlk oynanan grup maçlarında iki takımda galip geldi. Bu karşılaşmada ise Fransa favori durumda. Öte yandan İzlanda zorlu deplasmandan puan ve puanlar çıkararak sürpriz arıyor. İşte karşılaşmanın detayları...
FRANSA- İZLANDA MAÇI NE ZAMAN?
Fransa- İzlanda maçı 9 Eylül Salı (bu akşam) 21.45'te oynanacak.
FRANSA- İZLANDA MAÇI HANGİ KANALDA?
Parc des Princes'de oynanacak mücadele dijital platform EXXEN üzerinden yayınlanacak.